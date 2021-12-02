 

Переговоры Путина и Байдена могут состояться на следующей неделе – СМИ

02.12.2021, 23:12, Новости дня
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По данным издания, беседа глав двух государств, вероятно, пройдет в формате видео-конференц-связи в начале следующей недели.

В частности, обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована, отметил “Коммерсантъ”.

18 ноября Кремль анонсировал онлайн-переговоры Путина с Байденом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что беседа двух президентов может состояться до Нового года, “но может быть и позже”. В повестке готовящихся контактов Путина и Байдена есть темы Украины и активности НАТО у границ РФ, отмечал Песков.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил 29 ноября, что работа по подготовке саммита президентов РФ и США находится “в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов”. По словам Рябкова, “в ближайшей перспективе вопрос прояснится”. На данном этапе речь идет не об очном контакте, уточнил он.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель.

“У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия – передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться”, – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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