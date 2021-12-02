 

“Прекрасная машина”. Командующий ООС заявил, что из-за появления на Донбассе дронов Bayraktar в ОРДЛО направляют военных специалистов из РФ

02.12.2021, 23:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это в основном инструкторы по разным направлениям – по подготовке снайперов, саперов, артиллерийских подразделений. Постоянно идет насыщение. Особенно после появления в зоне проведения боевых действий Bayraktar – очень усиливается система радиоэлектронной борьбы и система противовоздушной обороны за счет уже российских специалистов на российской технике, и это ясно видно, потому что панические настроения преобладают сейчас на той стороне”, – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он отметил, что Bayraktar дают ВСУ возможность полностью контролировать деятельность российских оккупантов.

“Bayraktar постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями, не заходя на территорию неподконтрольную. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они пытаются противодействовать Bayraktar, но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи. Мы четко изучили все объекты противника с другой стороны: группировки, позиции, составы, скопление техники. Прекрасная машина, которая при соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника”, – резюмировал Павлюк.

Контекст:

Украина приобрела свои первые 12 дронов TB2 Bayraktar в 2019 году, а затем еще пять для ВМС Украины, при этом запланированная общая численность составляет до 48 единиц, сообщил Forbes. Украинский Bayraktar впервые был использован в бою в октябре 2021 года для атаки гаубицы пророссийских боевиков. 

По данным Forbes, российская армия укрепляет свои танки модификациями, направленными на отражение атак нового украинского вооружения – американских противотанковых управляемых ракет Javelin и турецких дронов Bayraktar.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Зеленский провел пресс-марафон и заявил о подготовке госпереворота, ВОЗ присвоила название новому штамму коронавируса. Главное за день

23.06 / Тегеран анонсировал снятие с Ирана более 1 тыс. американских санкций времен Трампа

18.08 / Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

04.12 / МИД Украины рассчитывает, что в 2030 году страна станет полноценным членом НАТО

04.08 / Великобритания заявила о новой жертве «обмана ГРУ»

14.09 / Минтранс и ГИБДД подготовили изменения в ПДД

29.10 / В Украине новый абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19

07.09 / Гривна снова подешевела по отношению к доллару и евро

29.11 / Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 100 человек

13.12 / Алиев в Баку заявил членам Минской группы ОБСЕ, что он их не приглашал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика