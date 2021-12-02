Блинкен призвал Лаврова отвести войска РФ от границы с Украиной. Тот требует “гарантий безопасности на западных рубежах”

Блинкен в ходе встречи говорил о российской агрессии против Украины. В частности, упомянул перемещения войск РФ вблизи украинской границы.

Глава Госдепа повторил призыв США к России отвести войска от границы, выполнять Минские соглашения и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, сказано в релизе.

“[Блинкен] подчеркнул, что лучший путь вперед – это дипломатия в сочетании с полным выполнением Минских соглашений, и этот процесс Соединенные Штаты готовы поддерживать. Если Москва выберет путь военной эскалации, министр дал понять, что Соединенные Штаты и наши союзники готовы ввести существенные санкции”, – сообщили в Госдепе.

Лавров, как информирует пресс-служба МИД России, настаивал, что Киев не выполняет Минские договоренности.

Он сказал, что “игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия и вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса”.

Альтернативой этому, по мнению Лаврова, могли бы стать “долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах РФ, что следует рассматривать как императивное требование”.

Блинкен сегодня подчеркивал, что Минские соглашения не выполняет именно Россия. Также об этом неоднократно говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, заявил, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в Альянсе не могут считать, что это просто блеф.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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