 

Прорыв коллектора промышленных сточных вод вблизи Бурштынской ТЭС не нанес ущерба окружающей среде – заявление “ДТЭК Энерго”

02.12.2021, 23:12, Новости дня
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“Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она отвечала сырой воде водохранилища”, – сообщили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что прорыв коллектора не имел ничего общего с золошлакопроводами, которых на этом участке нет. 

“Поэтому загрязнение подтопленной воды отходами не могло иметь место”, – объяснили в “ДТЭК Энерго”.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/267405625413602

О том, что на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области 1 ноября якобы прорвало золошлакопровод, написали 2 декабря журналисты “Схем” – проекта “UA:Перший” и “Радіо Свобода”.

Контекст:

Бурштынская ТЭС входит в состав “ДТЭК Западэнерго”, расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. 

На Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошла авария на 7-м энергоблоке. Четырем пострадавшим работникам была предоставлена первая помощь, они доставлены в больницу. В связи с аварией блок №7 был отключен от сети, это не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона, утверждают в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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