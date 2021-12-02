 

Эксперт: Российским властям пора перекрыть доступ к «теневому интернету»

02.12.2021, 23:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Законопослушные пользователи в Интернете не прячутся и не скрываются, в отличие от мошенников и криминальных элементов», – сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич, комментируя планы Роскомнадзора заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России. Однако, по его мнению, доступ пользователей в самую криминальную часть Сети все еще открыт.

«Ограничение доступа к VPN-сервисам, не соблюдающим законы России, позволит защитить наших граждан от деструктивного и противоправного контента. Также это оградит от мошенников всех мастей и опасных преступников, которые пользуются подобными сервисами, чтобы оставаться инкогнито. Меры, на которые может пойти Роскомнадзор, не повредят тем, кто не интересуется детской порнографией, и не торгует краденными персональными и платежными сведениями людей», – сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Использование VPN и анонимайзеров не только не гарантирует анонимности, но и с большой вероятностью может привести к утечке персональных данных пользователя, уверен Малькевич. По его словам, эти данные оказываются в продаже в даркнете, а далее используются в преступной деятельности. «Даркнет – это очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного и нелегального, что сегодня существует как в цифровом, так и в реальном мире. С ним борются по всему миру», – говорит собеседник.

«Доступ в даркнет осуществляется с помощью сетей TOR и одноименного браузера. Если ограничивается доступ к VPN, нарушающим российское законодательство, то, возможно, российским властям стоит обратить внимание и на TOR», – добавил он.  По его мнению, законопослушные пользователи в Интернете не прячутся и не скрываются, в отличие от мошенников и криминальных элементов.

Во вторник в пресс-службе Роскомнадора сообщили, что ведомство планирует заблокировать на территории РФ еще шесть VPN-сервисов. «В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», – сказали в РКН.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам. Это, в свою очередь, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду. В июне Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным VPN-сервисам – VyprVPN и Opera VPN. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Правящая партия Германии выдвинула кандидатом в канцлеры лидера ХДС Лашета

27.09 / Стоимость акций Газпрома побила 13-летний рекорд

05.11 / Политика: Акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России

06.11 / Власти Грузии показали “факты приема пищи” Саакашвили. В ответ он отказался от всего входящего в протокол о голодовке

11.08 / Росздравнадзор ответил на требование отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса

03.11 / “Подъ…бала Фреймут” – Никитюк сняла пародию на свою коллегу

19.03 / “Пленки Медведчука – Суркова”. Контракты с РФ о поставках электроэнергии в Крым признавали полуостров российским

08.07 / В мире: Подход Байдена к санкциям будет выгоден для России

18.04 / В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом от COVID-19 AstraZeneca

18.04 / Операция с пробуждением. Украинские врачи удалили опухоль мозга уникальным методом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика