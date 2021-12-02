Эксперт: Российским властям пора перекрыть доступ к «теневому интернету»

«Законопослушные пользователи в Интернете не прячутся и не скрываются, в отличие от мошенников и криминальных элементов», – сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич, комментируя планы Роскомнадзора заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России. Однако, по его мнению, доступ пользователей в самую криминальную часть Сети все еще открыт.

«Ограничение доступа к VPN-сервисам, не соблюдающим законы России, позволит защитить наших граждан от деструктивного и противоправного контента. Также это оградит от мошенников всех мастей и опасных преступников, которые пользуются подобными сервисами, чтобы оставаться инкогнито. Меры, на которые может пойти Роскомнадзор, не повредят тем, кто не интересуется детской порнографией, и не торгует краденными персональными и платежными сведениями людей», – сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Использование VPN и анонимайзеров не только не гарантирует анонимности, но и с большой вероятностью может привести к утечке персональных данных пользователя, уверен Малькевич. По его словам, эти данные оказываются в продаже в даркнете, а далее используются в преступной деятельности. «Даркнет – это очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного и нелегального, что сегодня существует как в цифровом, так и в реальном мире. С ним борются по всему миру», – говорит собеседник.

«Доступ в даркнет осуществляется с помощью сетей TOR и одноименного браузера. Если ограничивается доступ к VPN, нарушающим российское законодательство, то, возможно, российским властям стоит обратить внимание и на TOR», – добавил он. По его мнению, законопослушные пользователи в Интернете не прячутся и не скрываются, в отличие от мошенников и криминальных элементов.

Во вторник в пресс-службе Роскомнадора сообщили, что ведомство планирует заблокировать на территории РФ еще шесть VPN-сервисов. «В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», – сказали в РКН.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам. Это, в свою очередь, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду. В июне Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным VPN-сервисам – VyprVPN и Opera VPN.