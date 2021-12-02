Тела шести погибших подняли из шахты «Листвяжная»

Из шахты «Листвяжная» подняли тела еще шести шахтеров, которые погибли в результате взрыва метана, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Цивилев в Telegram сообщил, что отделения военизированной горноспасательной части «подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров».

На данный момент число поднятых из шахты погибших составило 22, в шахте остаются еще 29 погибших, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Датчики метана на «Листвяжной» были сломаны, факты загазованности шахты систематически скрывались. Президент РФ Владимир Путин потребовал создать шахтерам такие условия, чтобы им не приходилось больше рисковать жизнью ради заработка.