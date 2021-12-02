 

Назван вероятный срок выхода атомного ледокола «Сибирь» в Карское море

02.12.2021, 23:02, Новости дня
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Универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» может выйти в Карское море в первой декаде января, сообщил глава дирекции Севморпути госкорпорации Росатом Вячеслав Рукша на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Рукша выразил надежду, что дефект, обнаруженный в ходе испытаний, специалисты Балтийского завода смогут устранить «за суток восемь-десять». «По крайней мере, график такой», – сообщил он, добавив, что 10 декабря планируется «выход еще на дополнительные ходовые», которые продлятся несколько дней. 15 декабря, «если все будет хорошо, можно начинать оформлять бумаги» о передаче судна заказчику – Росатому. «Надеюсь, что ледокол появится в первой декаде января уже в Карском море», – приводит его слова РИА «Новости».

В конце ноября атомный ледокол «Сибирь» завершил программу заводских ходовых испытаний. Ледокол провел в акватории Финского залива более двух недель. В реальных морских условиях были протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации.



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