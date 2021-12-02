Зеленский поправил сценарий

Обращение президента Украины к Раде и обществу походило на финал сериала «Слуга народа». Но без эпизодов путча и тюрьмы.

О том, что утром 1 декабря президент обратится с традиционным ежегодным посланием к Раде и народу, узнали даже те, кто не смотрел и не читал накануне политические новости, но оказался в центре Киева.

Улицу Садовую, что на подступах к парламенту, перекрыли грузовики с нацгвардейцами. Живой кордон силовиков в масках (медицинских) занял периметр у здания Рады.

Напротив них — соблюдая дистанцию! — шумел не особо многочисленный пикет предпринимателей. Главную — политическую! — акцию противники Зеленского запланировали на вечер. Несколько общественных организаций радикальной направленности неделю назад выдвинули президенту ультиматум: до 1 декабря освободить от занимаемой должности главу Офиса Андрея Ермака.

Отставки не случилось. Потому акции пообещали придать бессрочный характер, с открытым финалом. Тем более, острила оппозиция, Зеленский сам «анонсировал» на недавнем пресс-марафоне (о нем «Новая рассказала подробно) в первый день зимы государственный переворот — нельзя не оправдать ожидания…

Образ главного канцеляриста при президенте в Украине давно демонизирован. И Кучме, и Ющенко, и Януковичу в свое время вменяли в вину чрезмерные, не по Конституции, права, которыми обладали главы их администраций.

Нередко к такому делегированию функций прибегали сами президенты. Но в определенный момент официальный мальчик для битья превращался в мешок с песком, который — фигурально, разумеется! — сбрасывали с президентского самолета, уменьшая турбулентность на борту, то есть в команде, и в обществе. Зеленский, в отличие от предшественников, не старался приуменьшать роль шефа Офиса, что вышла за рамки должности. А Ермак, в свою очередь, демонстрировал стрессоустойчивость и расширял круг полномочий: вице-президент, не меньше!

На уже упомянутом пресс-марафоне количество претензий от медиа к Владимиру Зеленскому из-за Андрея Ермака — в основном по причине срыва операции по «вагнеровцам» — достигло исторического максимума. В итоге глава Офиса дал большое интервью агентству «РБК-Украина», где назвал «авантюрой чистой воды» и «военным преступлением» предложенный ГУР МО Украины вариант спецоперации, после чего страна оказалась бы в международной изоляции. Заявил, что не понимает, почему не были подготовлены соответствующие документы для экстрадиции наемников, и вновь повторил, что не отдавал никаких приказов разведке — равно как и президент Зеленский не санкционировал эту операцию. Андрей Ермак сказал, что уже дал показания по делу Государственному бюро расследований.

Разумеется, интервью никак не повлияло на протестные планы оппозиции. 1 декабря для Украины — знаковый день. С этого момента в 2013-м власть Януковича, устроившая накануне ночью жесткий силовой разгон студентов на Майдане, дубинками завершила этап, который именовался мирным. Нынешняя власть с ежегодным посланием президента Зеленского тоже хотела «вписаться» в контекст 1 декабря, но тридцатилетней давности.

Мир без энтузиазма встретил восстановление украинской независимости 24 августа 1991 года. Шаткая ситуация длилась вплоть до 1 декабря, до результатов всеукраинского референдума. Такого не ждал никто: ни друзья, ни враги. 90,3 процента жителей страны сказали: «Да, мы поддерживаем Акт провозглашения государственной независимости», при этом в Крыму проголосовало за 54,2 процента населения, в Донбассе — 83,9 процента. Уже на следующий день Польша с Канадой официально согласились: «Да, вы независимое государство!» Следом Венгрия, Литва, США, Германия… До конца 1991-го Украину признали все члены НАТО и ЕС, а до конца января 1992-го — больше 90 стран.

Потому одним из заметных тезисов в послании президента Украины оказался анализ международных отношений. По словам Зеленского, удалось сберечь двухпартийную поддержку США, обновить Хартию стратегического партнерства между Украиной и Штатами, продолжить эффективное сотрудничество с НАТО, а в соглашении об Ассоциации с ЕС страной выполнить более 60 процентов обязательств. Подписаны амбициозные оборонные проекты с Великобританией и Францией, есть договоренность с Турцией о совместном строительстве корвета класса ADA, европейским лидерам предложена региональная платформа обеспечения энергетической безопасности, чтобы минимизировать вызовы от «Северного потока — 2», и так далее. При этом президент заметил: «…Мы строим страну независимой от помощи других и понимаем, что в первую очередь надеяться надо только на себя».

Круглый стол поставят в Анкаре?

Важнейший момент — заявление, что российско-украинскую войну, которая длится уже восьмой год, невозможно прекратить без прямых переговоров с Россией. Впервые вывод был артикулирован без иносказаний. Впервые же на мероприятии подобного уровня присутствовали родные воинов, что защищали независимость страны и погибли в Донбассе. Да и само заседание началось с минуты молчания.

«Мы не боимся прямого диалога с Россией. Мы знаем, кто нас поддерживает, а кто делает вид, что поддерживает.

Западные партнеры это все признали, а внутренние [силы] — нет», — сказал Зеленский.

Роль посредника между Киевом и Москвой, сообщает проект «Крым.Реалии» украинской редакции «Радио Свобода» (мы вынуждены указать — «иностранный агент». — Ред.), готов взять на себя Эрдоган. Турция — член НАТО и при этом имеет дружественные отношения с обеими странами. На переговоры в Минск больше никто летать не будет, а круглый стол в Анкаре выглядит привлекательно. Вопрос лишь в том, насколько сотрудничество может оказаться эффективным.

Президент Турции уже делился с прессой: мирная повестка особо интересует в связи с Крымом, присоединения которого к РФ Эрдоган не признает, и положением на полуострове крымских татар. Главу турецкого государства нельзя назвать ангажированным какой-то из сторон. Да, турки не только передали Киеву беспилотники «Байрактар», но и собираются строить за свои деньги в Украине завод по производству боевых дронов. Но Анкара имеет и ряд стратегических проектов с россиянами: покупка систем ПВО С-400, строительство атомных электростанций.

Часть украинских экспертов все же скептически оценивает реалистичность такого варианта. РФ, по их убеждению, не согласится на посредничество Эрдогана.

«Украинскую мечту» — в жизнь

Впрочем, я нарушила хронологию.

В начале послания президент отчитался о внутренних победах — достижениях Украины в экономической сфере. Признаться, довольно редкое по нынешним временам удовольствие слышать: в 2021-м ВВП страны достиг, несмотря на войну, пандемию и мировой кризис, невиданной за годы независимости отметки — 190 млрд долларов. Государственный долг, напротив, снизился и составляет теперь менее 50 процентов ВВП. Золотовалютные резервы выросли до 30 млрд долларов. Ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10 процентов, потому открылись тысячи новых рабочих мест. Скоро заработает программа «Украинская мечта», согласно которой любой честный налогоплательщик сможет на выгодных условиях взять кредит для покупки недвижимости, электромобиля, получения образования или смены профессии. Бюджет на медицину увеличился вдвое, и так далее.

Каждую цифру или известие однопартийцы президента в белых свитшотах «За Зеленского — против олигархов» встречали вставанием с мест и бурными аплодисментами. «Дорогой Леонид Ильич на очередном съезде КПСС!» — реагировали соцсети. «Объявляет о том, что коммунизм в целом построен!» Оппозиция не хлопала, сидела с постными лицами, скептически посмеивалась либо держала транспаранты типа «Хватит врать!».

Президент не останавливался. Рассказал о введении уже с 10 декабря так называемого «экономического паспорта украинца» — счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты налогов за использование недр и природных богатств страны. Чтобы потом совершеннолетние граждане могли использовать эти деньги на образование либо покупку собственного жилья.

«…Олигархи станут настоящими инвесторами детей!» — заметил Зеленский, не переходя на личности вроде Рината Ахметова.

Вслед за программой «Большое строительство», которая дала Украине 13 тысяч километров современных дорог, пообещал за счет государства «Большую термомодернизацию», где в том числе предусмотрено утепление тысяч многоэтажек, чтобы экономить энергоресурсы. А еще — строительство во всех областных центрах региональных аэропортов — и в Донецкой, искалеченной войной области тоже. А еще — благодаря долгожданному «авиационному безвизу», то есть соглашению с ЕС об открытом небе, выход на рынок нового национального авиаперевозчика! А еще — десяток новых скоростных поездов на самых востребованных внутренних маршрутах! А еще — намерение стать второй страной в мире, которая скоро, в феврале следующего года, проведет совместно с компанией Apple онлайн-перепись населения, чтобы приблизиться к электронному голосованию…

У автора заметки тут возникла ассоциация с сериалом «Слуга народа». Правда, так выглядел уже конец фильма. До того сериальному президенту Голобородько предстояло пережить путч, сломанный нос и тюремную камеру… Хотя, возможно, эпизод с тюрьмой сценаристы «Квартала», столкнувшись с реальностью, признали неудачным?

Право на протест

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

…В 19:00 на Майдане, по данным правоохранителей, собралось около двух тысяч человек. Меры безопасности приняли серьезные: правительственный квартал оцепили. Людей пропускали, только проверив личные вещи. Большинство из участников, было видно по флагам, составляли активисты радикальных политических сил вроде «Национального корпуса» и «Демократической сокиры» («Демократического топора»). Выступающие говорили о проникновении во власть российской агентуры и выражали беспокойстве по этому поводу.

На Крещатике, в районе Главпочтамта, кучковались молодые люди, как принято писать, спортивной наружности, в черных масках (и ведь не придерешься, карантин!), почти полностью закрывающих лица. От общения с журналистами отказывались:

— Порядок охраняем!

Акция называлась «Защити Украину — останови переворот».

Вскоре колонна, скандируя «Зелю — геть!», двинулась на улицу Банковую, бросать мелочь под Офис президента: «Вот тебе деньги на билет до Ростова!» Ни фаеров, ни баллонов с краской, которой уже однажды расписывали здание вдоль и поперек, — действительно, порядок и самоорганизация образцовые. Реакция силовиков последовала: их численность уменьшилась в разы. Да и ряды протестующих не прирастали, а редели…

Известный общественный деятель, участник АТО и юрист Геннадий Друзенко в стриме для интернет-ресурса «Украинская правда» заметил: право на протест неотъемлемо от демократического гражданского общества. Но украинское общество, что называется, нюхом чует, когда власть переходит так называемые «красные линии». В 2004-м у избирателей украли выборы — потому случился «оранжевый» Майдан. В 2013-м попытались украсть европейский выбор страны — ответом стала «революция достоинства». Сейчас «линии» на месте, хотя перечень претензий велик. И всем несогласным с политикой Зеленского имеет смысл готовить своих кандидатов на следующие выборы, предлагать что-то кроме «Геть!» — «Долой!».

«Например, позитивную повестку», — уточнил Друзенко.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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