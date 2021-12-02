Мнение: ФСБ задержала украинских террористов

ФСБ задержала трех агентов СБУ и ГУР МОУ.

Федеральная служба безопасности пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трёх регионах России. Задержаны два агента СБУ — Зиновий Ковыль и его сын Игорь, — а также агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Цилык.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории трёх российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб», — сообщило ведомство.

Уточняется, что агенты СБУ Зиновий Коваль (1974 года рождения) и его сын Игорь (1999 года рождения) прибыли в Россию для сбора информации, фото- и видеосъёмки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения, а также объектов транспортной инфраструктуры.

У них нашли короткоствольное и автоматическое оружие и средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.

«Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 000», — цитирует пресс-релиз службы РИА Новости.

Кроме того, старший офицер ГРУ МО Украины капитан 1-го ранга Сергей Швиденко приговорён к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, добавили в ФСБ. Там пояснили, что Швиденко координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России в 20 16 году.

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Задержанный в России агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Цилык был направлен в страну для совершения теракта, он действовал по указанию сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР подполковника Максима Кириловца. Об этом сообщила российская Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«Житель Киевской области Цилык… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 года рождения, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», — заявили в ФСБ.

Теракт планировалось совершить путём подрыва двух самодельных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывных устройств Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересёк границу России, рассказали в ведомстве. «В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — уточнили в службе.

https://russian.rt.com/russia/news/934356-agent-zaderzhanie-terakt – цинк

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