Через 40 лет Арктика станет преимущественно дождливым регионом

Изменения арктического климата все больше привлекает внимание ученых. По одной их версий, менее чем через 40 лет, к 2060 году, льды растают, а сама Арктика превратится в преимущественно дождливый регион нашей планеты.

Напомним, что ранее климатологи предполагали такой результат глобального потепления до 2080 года. Но последние исследования показали, что климат меняется намного быстрее.

Кстати, некоторые события уже указывают на то, что потепление ведет к необратимым последствиям. В этом году впервые в истории было зафиксировано выпадение дождя на самой высокой вершине в Гренландии. Там никогда раньше такого не было, падал только снег. По мнению ученых, доли ускорят оттаивание вечной мерзлоты.