Как обычная сода и лимонная кислота помогут убрать нежелательные волосы на ногах: делаем депиляцию у себя на дому

Многие женщины мечтают иметь гладкие ножки. Но не все способы депиляции дают такой результат. Бритье приводит к отрастанию еще более толстых и крепких волосков, а использование фабричных кремов нередко вызывает раздражение кожи. Радикально избавиться от растительности помогают только салонные процедуры, но они стоят довольно дорого. В статье мы поделимся рецептом простого, но эффективного домашнего крема, который состоит из самых доступных ингредиентов. Он поможет вам убрать нежелательные волосы на ногах.

Необходимые ингредиенты

Подготовьте следующие ингредиенты:

перекись водорода (3 %) – 2 чайные ложки; пищевую соду – 1 чайную ложку; зубную пасту – 1 чайную ложку; раствор лимонной кислоты – 2 чайные ложки.

Лимонную кислоту можно заменить соком лимона в том же количестве.

Вам также понадобится пластмассовая ложка, стеклянная миска и кисточка.

Готовим крем

Положите в миску пищевую соду. Затем добавьте лимонную кислоту или сок лимона. Масса начнет пениться. Перемешивайте ее до тех пор, пока образование пены не прекратится.

Теперь добавьте зубную пасту. Тщательно смешайте ингредиенты. Затем налейте в смесь перекись водорода. Перемешивайте, пока у вас не получится кремообразная масса.

Избавляемся от волосков

Нанесите смесь на кисточку. Покройте волоски толстым слоем приготовленного крема.

Затем возьмите салфетку или марлю. С ее помощью снимите состав против роста волосков. Плотно прижимайте ткань к коже и ведите ее, прилагая усилия.

Вся нежелательная растительность останется на марле или на салфетке, а ваша кожа станет гладкой и нежной.

Промойте обработанный участок кожи прохладной водой. Нанесите на него увлажняющий крем или лосьон.

Преимущества метода

Этот метод не только избавляет от нежелательной растительности, но и уменьшает их дальнейший рост. При регулярном применении домашнего крема волоски становятся тонкими и редкими. Они отрастают гораздо медленнее, чем раньше.

Меры предосторожности

Народные средства для удаления волос могут вызывать аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей. Поэтому домашний крем нужно сначала нанести на небольшой участок эпидермиса, например, на тыльную сторону ладони. Если вы заметили покраснение кожи, а также почувствовали жжение и зуд, то откажитесь от использования средства.

Заключение

Это эффективный метод депиляции, который не предусматривает использования дорогостоящих продуктов. Домашний крем состоит из щадящих ингредиентов и не стимулирует рост волос.