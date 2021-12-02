 

Девушка заказала в интернете дорогой костюм, но то что пришло больше походит на обертку

02.12.2021, 22:36, Разное
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Блогерша из Тик Тока решила приодеться и отдала предпочтение премиальной одежде. За костюм из атласа трендового фиолетового цвета она отдала около $130, но полученный результат не оправдал ее ожиданий – товар неприятно удивил упаковкой и качеством исполнения.

Модница по имени Хлоя решила сделать покупку в одном из интернет-магазинов. Выбор пал. На костюм, состоящий из юбки и топа. Когда девушка получила и распаковала посылку, он осталась разочарованной.

В первую очередь в глаза бросилась упаковка – она была выполнена из дешевого материала – это несвойственно для одежды премиального класса.

Девушка в ролике отметила, что ей нравится только красивый цвет, но все остальное не соответствует тем деньгам, которые она отдала.

«Почти $130. Топ и юбка имеют неплохой дизайн, в целом хорошо пошиты, но не стоят той суммы, которую за них запросили», – сказала Хлоя.

Ролик набрал огромное количество лайков и комментариев. Зрители высказались на этот счет.

«Вы красивая девушка, но наряд не очень».

«Верни это недоразумение в магазин, пусть возвращают уплаченную сумму».

«Мне кажется, что топ неплох, а вот юбка делает образ дешевым и невыразительным».



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