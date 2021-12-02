Лавров заявил, что Москва отреагирует, если США введут новые санкции из-за возможной агрессии РФ против Украины

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства РФ.

1 декабря замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала на Киевском форуме безопасности по видеосвязи, что если РФ будет делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против Украины, то против России будут введены “серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом”.

Комментируя слова Нуланд, Лавров отметил, что “все бывает в первый раз”.

“До этого тоже были санкции, которых не было, – подчеркнул глава МИД РФ. – Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем – будет видно”.

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/306670964800471/

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 декабря призвал РФ отвести свои войска от границы Украины. Он отметил, что российское вторжение спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем те, которые применялись до сих пор.

“Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает возможности сделать это в кратчайшие сроки, если он примет такое решение, – сказал Блинкен. – Мы ясно дали понять, что, если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, мы ответим решительно, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом”.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

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