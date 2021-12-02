Кабмин Украины уволил члена азартной комиссии, которого НАБУ подозревает во взяточничестве

Сначала был уволен весь состав азартной комиссии во главе с председателем Иваном Рудым. Другим решением правительство переназначило председателя и четырех членов Комиссии, должность члена комиссии потерял только Евгений Гетьман.

Гетьман подозревается в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины), сообщало в августе 2021 года Национальное антикоррупционное бюро Украины. Его подозревают в получении неправомерной выгоды при содействии в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса в размере $90 тыс.

В материалах дела есть слова подозреваемого о том, что он полностью “контролирует” председателя Комиссии Ивана Рудого. По данным досудебного расследования, Гетьман заявлял, что контролирует аппарат ведомства, в котором работает и наладил взаимодействие и достиг договоренностей с другими членами о принятии решений якобы на коммерческой основе, сообщал “Главком”.

Контекст:

В октябре 2020 года Ивана Рудого назначили председателем Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана – членом Комиссии, сообщал министр Кабинета министров Олега Немчинов.

По его словам, правительство согласовало предложения о назначении Рудого и Гетьмана.

“Иван Рудой избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. У него есть опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на “Играх Непокоренных” в Нидерландах”, – писал о Рудом Немчинов.

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