 

Главу инвесткомпании QBF обвинили в хищении более 1 млрд рублей

02.12.2021, 22:09, Новости дня
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Суд отправил под домашний арест директора инвестиционной компании QBF Владимира Пахомова по делу о хищении денежных средств под видом оказания брокерских услуг на сумму более 1 млрд рублей.

«По данным следствия, фигуранты уголовного дела под видом оказания брокерских услуг, а также услуг доступа к международным фондовым рынкам похитили денежные средства на сумму более 1 млрд рублей», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тверской суд Москвы отправил сегодня Пахомова под домашний арест до 30 января.

Кроме того, в рамках уголовного дела отправлен в СИЗО до 30 января бывший сотрудник инвесткомпании Алексей Голубев. Оба фигуранта обвиняются в совершении трех эпизодов мошенничества (159 УК РФ).

Уголовное дело расследует следственный департамент МВД РФ, срок следствия установлен до начала февраля 2022 года.

Ранее полиция задержала в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина.

Напомним, в марте 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон, устанавливающий уголовную ответственность за организацию финансовых пирами. Максимальная санкция новой статьи – лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей.



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