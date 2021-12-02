В МИД ЛНР заявили об отсутствии признаков подготовки Украиной наступления на Донбасс

Власти Луганской народной республики не видят признаков подготовки Украиной наступления на Донбасс, сообщил 2 декабря министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«Действительно, нагнетание есть и в практической плоскости: <…> это и обстрелы гражданской инфраструктуры, это и социальные объекты, образовательные объекты – они получают сейчас повреждения. Есть раненые среди гражданского населения, это действительно так», – сказал политики, отметив, что признаков подготовки к чему-то более серьезному нет, передает ТАСС.

По словам Дейнего, сейчас качественно отрабатывается именно информационная составляющая, речь идет о нагнетании украинской стороной ситуации в Донбассе.

Говоря по поводу реального вторжения, глава МИД заявил, что ситуацию нагнетают так сильно, что навряд ли это превратится в реальность.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения ситуации в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии, сообщил глава республики Денис Пушилин.