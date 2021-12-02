У штаб-квартиры ООН задержан вооруженный мужчина

Разгуливавший с дробовиком у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке мужчина задержан, оцепление не снято.

«Все чисто», – приводит РИА «Новости» слова полицейского в оцеплении.

Отвечая на вопрос, задержан ли мужчина, сотрудник заявил: «Да, я так полагаю».

Ранее стало известно, что полиция Нью-Йорка перекрыла район города, где находится штаб-квартира ООН. Зона действия была оцеплена.