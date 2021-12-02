Россия собралась построить в Арктике 140 наблюдательных станций

В рамках создания системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике планируется строительство 140 станций, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Чекунков отметил важность «экологического баланса» для развития Арктики. Он сообщил, что «на базе наблюдательной сети Росгидромета создается система мониторинга многолетней мерзлоты». На первом этапе (до 2023 года) планируют построить 30 станций, на втором (в 2024–2025 годах) – еще 110, передает РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил создать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северной части страны, где фиксируется таяние вечной мерзлоты. Глава Минприроды Александр Козлов сообщал, что создание системы мониторинга оценивается в 1,7 млрд рублей. Станции будут представлять собой скважины до 30 м глубиной. Приборы для мониторинга будут произведены российскими предприятиями.