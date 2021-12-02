Блиновская и депиляция бикини – Личное мнение

Елена Блиновская сходила в салон красоты, скрупулёзно перечислила все процедуры, которые ей там делали, включая депиляцию бикини, и как бы невзначай обмолвилась, что потратила на это 130 тысяч.



Фото: Соцсети

Начнём с того, что ни один вменяемый человек не желает знать, что эта сурово непривлекательная, на мой взгляд, баба депилирует писю.

Сорок лет, четверо детей. Кто отважится фантазировать на тему её бутона страсти?

Блиновская, ты себя с Ратаковски в её лучшие годы не попутала?



Фото: Соцсети

Вопросом, есть ли у тебя под трусами волосня или нет, не задаётся никто. Траст ми. Ты — совершенно не в той кондиции, чтобы это хоть кого-то волновало. Как бы ни кривлялась. Во что бы ни рядилась.

И в этом нет ничего плохого, поверь.

Плохо то, что, разменяв пятый десяток, ты так и не избавилась от комплексов нищебродки, которой обязательно нужно подчеркнуть, сколько за что «уплочено».

Зассанная подворотня головного мозга неистребима. За деньги не покупается, марафонами не лечится.

Блиновская так и проживёт всю жизнь некрасивой бабой, пытающейся доказать миру две вещи:

1) её хотят,

2) у неё есть деньги.

Как человек с такими громадными комплексами может браться за то, чтобы помогать избавиться от комплексов другим?

Это же полный абсурд, не?

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