Мнение: Эхо Цапков

Читатели просят обратить внимание, что пострадавший от действий банды Цапков нынче сидят в СИЗО, а находящихся на свободе членов банды фактически выгораживают с помощью прокуратуры.

Помимо Исюка, о преследованиях со стороны банды Цапков заявлял другой местный предприниматель Дорошенко.

"После массового убийства на какое-то время банда притихла, — рассказывал на пресс-конференции бизнесмен Валерий Дорошенко, десять лет назад лишившийся своего предприятия. — Однако вскоре прежние понятия вернулись, и сейчас в станице и крае, по сути, происходит то же самое".

В 2014-м его чуть не убили: двое напали с ножом. Перед этим фермер серьезно поссорился с Федором Стрельцовым по кличке Федя Обнал. В банде он отвечал за легализацию черного нала. Валерий получил несколько ножевых ран, но от киллеров отбился. А потом сам едва не стал фигурантом дела о нанесении телесных повреждений.

В 2016-м за покушение на убийство на шесть лет осудили некого Геннадия Гавриша. Однако краевой суд приговор отменил, посчитав, что мотивом стали "внезапно возникшие неприязненные отношения". В итоге наказание смягчили, статью заменили на "Легкие телесные повреждения". Приговор: год исправительных работ. А к Феде Обналу вопросов вообще ни у кого не возникло.

"Никто из членов банды не раскаялся в массовом убийстве, — подчеркивает Дорошенко. — Когда закрыли лидеров, править стали Стрельцов и бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя. Ведь награбленные за долгие годы деньги так и не конфисковали. Стрельцов стал вторым Цапком. Перенял его манеры, набрал боевиков из молодежи. Людей до сих пор кошмарят. Например, могут вылить ведро крови под ворота, развесить фотографии с трупами".

Сейчас Дорошенко вместе с другими бизнесменами — потерпевшие в деле о вымогательстве. По данным РИА Новости, подозреваемые те же: Цеповяз, Алексеев и мозговой центр банды — Стрельцов. Он уже несколько лет в розыске: по слухам, скрывается на Украине, откуда успешно контролирует "бизнес".

Экономические преступления "Цапков" расследует СК России, однако коммерсанты не верят, что уголовные дела доведут до суда. Этому, по их мнению, мешает сращивание местных властей и криминала.

"Внешне в Кущевке все благополучно, — говорит адвокат Процевитый. — Но поскольку земля здесь едва ли не самая плодородная в крае, борьба за нее продолжается. Пока не будет жесткого волевого решения руководства страны, ничего в станице не изменится. Люди до сих пор напуганы и боятся рассказывать о преступлениях: доверия к правоохранительным органам после массового убийства и истории с Исюком у них нет".

https://ria.ru/20211130/kuschevka-1761317187.html – цинк

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