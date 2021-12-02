ВОЗ – транспортные запреты мешают изучить образцы «омикрона» из ЮАР

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», уже зафиксирован как минимум в 23 странах, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По словам технического руководителя по реагированию на COVID-19 Марии ван Керкхове, транспортные ограничения в отношении ЮАР мешают доставке образцов, несмотря на готовность южноафриканских исследователей к сотрудничеству.

ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения: Появление варианта «омикрон» по понятным причинам привлекло внимание всего мира. На данный момент по меньшей мере 23 страны в пяти из шести регионов ВОЗ сообщили о случаях заражения «омикроном», и мы ожидаем, что это число будет расти. ВОЗ относится к этому очень серьёзно. И так же следует относиться всем странам. Но это не должно нас удивлять.



МАРИЯ ВАН КЕРКХОВЕ, технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19: Но в ситуации с «омикроном» мы увидели большую готовность со стороны южноафриканских исследователей делиться не только данными, не только информацией, но и образцами. Но транспортные запреты, введённые ЮАР*, привели к некоторым трудностям в перевозке этих образцов из страны. То есть у этих транспортных запретов есть и иные последствия. Мы находим способ… Они находят способ, чтобы поделиться этими материалами, чтобы исследования можно было провести. К сожалению… или к счастью… К сожалению, вирус передаётся через людей, и он уже в 23 странах, так что он уже многим доступен. Но транспортные запреты отрицательно сказываются на возможности доставить образцы из страны.



Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.



* Так сказано в оригинале (ИноТВ).