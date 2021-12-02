 

“Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь”. Волочкова показала свою мать

02.12.2021, 21:22, Новости дня
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“Сегодня моей маме исполняется 71 год. Молодая она у меня и красивая! С днем рождения, мамочка! Сколько мы прошли и выстрадали вместе! И какими бы ни были наши отношения непростыми, я всегда благодарна маме за все хорошее, что нас связывало!” – подписала снимок 45-летняя балерина.

Она уточнила, что второе, архивное черно-белое фото было сделано 40 лет назад, когда мама привела ее на балет “Щелкунчик” в Мариинский театр в Петербурге. По словам Волочковой, именно после этого она, пятилетняя, “поставила себе цель стать балериной”.

“Анастасия, вы очень похожи на маму”, – прокомментировала пост elenavinogradova4795.

“Не скажешь, что 71. Выглядит на 50. Красавица”, – написала jannajskakova.

“Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь”, – считает marinalapaeva123.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года. Отец балерины – Юрий Волочкова, тренер по легкой атлетике и чемпион Советского Союза 1983 года в мужском парном разряде по настольному теннису.

Карьеру балерины Волочкова начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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