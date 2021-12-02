 

Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров

02.12.2021, 21:12, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство.

Глава государства в ходе совещания потребовал дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок, информирует ТАСС.

После выступления Котякова по системе оплаты труда шахтеров глава государства с укором отметил, что ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации. Путин счел доклад главы Минтруда неудовлетворительным.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.



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