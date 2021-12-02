Украина попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО

Украина испытывает проблемы в сфере противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) и рассчитывает на помощь Запада, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украине от Запада необходима «любая поддержка настолько, насколько это возможно». «На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения», – сказал Кулеба в интервью порталу латвийского министерства обороны Sargs.lv, опубликованном на сайте украинского посольства в Латвии.

Он признал, что даже при наличии средств эту проблему нелегко решить, так как «такого рода вооружения нельзя свободно покупать на рынке». При этом Кулеба упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины.

«Когда нужны конкретные и четкие шаги, некоторые страны, которые, по крайней мере, формально поддерживают усилия Украины, в то же время не готовы предпринять практические шаги в поддержку Украины», – отметил министр.

По его мнению, они так поступают, оглядываясь на отношения с Россией. «Многим европейским странам следует наконец-то отказаться от такого подхода. Если Берлин, Париж и другие европейские столицы решат изменить свою призму взгляда в отношениях с Украиной, ситуация изменится в позитивную сторону», – утверждал министр.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что министерство работает над усилением возможностей противовоздушной и береговой обороны страны, поскольку эти направления в настоящий момент «критически недоразвиты».