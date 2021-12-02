Мнение: Экономика Китая. Современный период

Завершающая статья цикла посвященного этапам развития китайской экономики с 40х годов XX века по сегодняшний день. В последней статье рассматривается актуальное состояние китайской экономики.

Экономика Китая. Современный период

Кроме того, Ху Цзиньтао сформулировал ясную и простую формулу идеологии КПК. Центральная задача партии — экономическое строительство. К ней примыкают два «основополагающих момента», без которых экономическое развитие пойдёт вхолостую. Первый момент — четыре базовых принципа Дэна: принцип следования путем социализма (т. е. переход к капитализму запрещён), принцип народно-демократической диктатуры (т. е. изменение структуры публичной власти запрещено), принцип руководства Коммунистической партии Китая (т. е. подрыв монополии диктатуры КПК запрещён), принцип придерживаться марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна (т. е. крутые изменения идеологии запрещены). Второй момент — это политика реформ и открытости (т. е. многоукладность в экономике и участие в глобализации). Сегодня каждый китайский коммунист знает, прежде всего, не теорию и практику Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Мао и т.д., а эту формулу. Вместе с тем, чтобы обеспечить идеологическую гегемонию конкретно своей линии, чуть позже Ху объявил выдвинутую им концепцию «научного развития» концентрированным выражением китаезированного марксизма:

«Научная концепция развития как результат соединения марксизма с реалиями современного Китая и особенностями эпохи является концентрированным выражением марксистских мировоззренческих и методологических принципов по этому вопросу. Дав новый научный ответ на такие важнейшие вопросы, как: какое именно развитие нужно в условиях новой ситуации и каким образом его осуществлять, она подняла на новый уровень наше постижение закономерностей социализма с китайской спецификой, открыла новые горизонты в развитии марксизма современного Китая. Научная концепция развития — самое последнее достижение теоретической системы социализма с китайской спецификой, квинтэссенция коллективного разума Коммунистической партии Китая, мощное идеологическое оружие в руководстве всей партийно-государственной работой. Вместе с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важными идеями тройного представительства она относится к сфере руководящих идей, которых партия обязана постоянно держаться».

<…>

Переходя к экономическим данным, следует отметить, что одним из ключевых элементов производительных сил, на который сделала ставку КПК и при Ху и позже при Си, — масштабное строительство инфраструктуры: автомагистралей, мостов, портов, аэропортов и самое главное — железнодорожной сети, в том числе высокоскоростной. В 1978 г. Китай производил 62 млн т цемента и 32 млн т стали, а в 2010 — 1880 млн т и 800 млн т соответственно. Китайцы не без основания посчитали, что нет лучшего капиталовложения в большой по территории стране, чем логистика. В 2004 г. был утверждён план строительства железнодорожной сети, средняя скорость движения по которой должна быть не менее 200 км/ч. Технику и технологии китайцы закупили у французов (Alstom), японцев (Kawasaki) и немцев (Simens), но уже через несколько лет освоили самостоятельное производство на том же уровне, а сегодня теснят их на мировом рынке ж/д локомотивов. В 2020 г. у Китая самая длинная сеть высокоскоростных железных дорог, которая по протяжённости превышает таковые во всех странах мира вместе взятых. Деньги на строительство КПК пыталась привлекать за счёт акционирования железных дорог, сохраняя за государством контрольный пакет. Однако первые годы железные дороги работали в убыток и основные капиталовложения пришлись на госбанки Китая.

Создав колоссальную сеть транспортных артерий — 145 тыс. км, в том числе 40 тыс. км высокоскоростных, — КПК сформировала мощный драйвер экономического роста. Для примера: общая протяжённость ж/д сети США — 260 тыс. км (360 км высокоскоростных дорог), в СССР была — 290 тыс. км, сегодня у РФ — 85 тыс. км (650 км высокоскоростных дорог), у Индии — 67 тыс. км (высокоскоростных нет).

<…>

Си Цзиньпин в докладе дал резкую отповедь примиренчеству и прагматизму, попыткам мыслить в категориях экономического развития, а не социальной борьбы, тем самым кинув своеобразный камень в огород тех, кто продолжал воспринимать идеологию в духе Цзян Цзэминя:

«Для осуществления великой мечты необходима великая борьба. Общество прогрессирует, когда происходит движение противоречий, существуют противоречия — значит, существует борьба. Сплачивая и ведя за собой китайский народ, партия должна эффективно реагировать на суровые вызовы, противостоять крупным рискам, преодолевать серьезные препятствия и устранять наисложнейшие противоречия. Необходимо вести великую борьбу, характеризующуюся многочисленными новыми историческими особенностями. Все идеи и поведение, касающиеся погони за удовольствиями, инертности и нерадивости, а также стремления избежать противоречий, являются ошибочными. Партии необходимо осознаннее отстаивать партийное руководство и социалистический строй Китая, решительно выступать против любых высказываний и действий, ослабляющих, искажающих и отрицающих партийное руководство и социалистический строй Китая».

Так идеология КПК начала возвращаться в русло доминирования концепции классовой борьбы, только в роли классовых врагов выступила не буржуазия, а люди (и страны), которые препятствуют полному удовлетворению «постоянно растущих потребностей народа в прекрасной жизни», способствуя прежде всего «неравномерности и неполноте развития» Китая. Действительно главное «новшество» в идеологии Си Цзиньпина, а по сути возврат к сталинизму и маоизму, заключается в провозглашении принципа ультрапартийности. «Партия руководит всем» — таков слоган Председателя Си из доклада ЦК XIX съезду КПК, который намекает, что никакой рыночной либерализации от него ждать не приходится.

<…>

В октябре 2021 г. в «Жэньминь жибао» вышла сенсационная статья «Каждый в Китае может почувствовать, что происходит глубокая трансформация!», которая отражает линию Председателя Си Цзиньпина. Это давняя традиция политической кухни КПК — доносить позицию руководства через статьи малоизвестных авторов.

В статье есть такие ностальгические по звучанию для нас фразы: «нет разложению художественной элиты», «наказание для зарвавшихся толстосумов», «получили по заслугам не только представители богемы, но и зарвавшиеся предприниматели», «великое возвращение к социализму», «вернувшийся красный цвет смывает налипшую грязь», «пятая колонна внутри Китая все чаще провоцирует попытки провести цветную революцию в стране» и т. п. Политическое резюме материала следующее:

«Китай претерпевает серьезные изменения в экономической, финансовой, культурной и политической областях. В стране происходит глубочайшая трансформация. Это возвращение от чрезмерного увлечения эффективностью капиталов к интересам широких масс. Это трансформация капитало-ориентированной модели в модель, ориентированную на народ. Таким образом, мы имеем дело с политической трансформацией. И опять народ — во главе этого нового тренда, а те, кто попробует мешать этим переменам на благо народа, будут отброшены в сторону самим ходом истории. Это глубокое изменение также является возвращением — великим возвращением к первоначальному замыслу Компартии Китая. Возвращением к модели, ориентированной на людей, к самой сути социализма… Если нам по-прежнему придется полагаться на крупных капиталистов как на главную силу в борьбе против империализма и гегемонизма, если мы продолжим сотрудничество с американской отраслью «массовых развлечений», наша молодежь утратит свою сильную и мужественную энергию. И тогда мы потерпим такой же крах, как и Советский Союз, еще до того, как подвергнемся настоящей атаке, позволив нашей стране рухнуть, нашим врагам разграбить богатство Китая, а нашему народу — оказаться в огромной беде. Таким образом, глубокие преобразования, происходящие в настоящее время к Китае, направлены на то, чтобы ответить на грубые и свирепые атаки, которые Соединенные Штаты ведут против Китая».

Линия Си Цзиньпина однозначно началась с «закручивания гаек» в духе Дэн Сяопина, с яростного подавления тенденций, которые расцвели в 1990-е гг. Теперь уже дело идёт к реставрации маоизма.

<…>

Самый интересный момент в резолюции состоит в оценке «Культурной революции». Так, там сказано:

«К сожалению, правильный курс, сформированный на VIII съезде партии, не был полностью доведен до конца, были допущены такие ошибки, как движение за „большой скачок“, движение за создание народных коммун, а также серьезные перегибы в борьбе против правых элементов. Перед лицом суровой и сложной внешней ситуации в то время, партия уделяла значительное внимание укреплению социалистической власти и прилагала для этого огромные усилия. Тем не менее ошибки товарища Мао Цзэдуна в его концепции классовой борьбы в социалистическом обществе как в теории, так и на практике становились все более и более серьезными, и ЦК КПК не удалось своевременно их исправить. Из-за совершенно ошибочной оценки существовавшей в то время расстановки классовых сил в стране и политической обстановки в партии и государстве товарищ Мао Цзэдун развернул „культурную революцию“ и руководил ей. Контрреволюционные группировки Линь Бяо и Цзян Цин, воспользовавшись ошибками товарища Мао Цзэдуна, совершили множество преступлений против государства и народа, и повлекли за собой десятилетнюю смуту, которая принесла партии, государству и народу самые серьезные неудачи и потери со времени образования КНР. Это был трагический урок. В октябре 1976 года Политбюро ЦК партии, исполняя волю партии и народа, решительно разгромило „четверку“ и положило конец „культурной революции“ — этому большому бедствию».

Иными словами, Си Цзиньпин говорит о том, что были допущены перегибы «в борьбе с правыми элементами», тогда как в решении Дэн Сяопина излагался несколько иной взгляд:

«Утверждение, будто «культурная революция» есть борьба с ревизионистской линией или капиталистическим путем, совершенно беспочвенно, к тому же оно стирает грань между правдой и неправдой по ряду важных вопросов теории и политических установок».

Си Цзиньпин в этом вопросе оказался левее Дэн Сяопина. А идеология истории является отражением политической линии.

Однако в области экономики эта линия проявляет себя меньше всего. Структура собственности остаётся прежней, управленческая система госсобственности не претерпела сущностных изменений, частный сектор по-прежнему динамично развивается.

КПК сумела создать уникальную модель общества, в которой политическая надстройка доминирует над рыночными отношениями, стимулируя рост индустрии, а за ним и остальных секторов экономики. Квинтэссенцией политико-экономического подхода КПК можно считать положение из одного китайского учебника:

«Необходимо правильно понимать и правильно относиться к капитализму, уметь заимствовать все достижения человеческой цивилизации для строительства социализма. Развитие истории человечества всегда проходит в процессе наследования и преодоления прошлого и достижения лучших результатов по сравнению с ним. Капитализм — важный этап в развитии истории человечества. Социализм заменяет капитализм, но это отнюдь не означает, что он полностью отрицает или отбрасывает все достижения, завоеванные капитализмом. Наоборот, социализм, чтобы в конце концов одержать победу над капитализмом, должен максимально привлечь все полезные результаты, полученные человеческой цивилизацией, в том числе и достижения капиталистической цивилизации, создать такие производительные силы общества и добиться такого уровня материальной и культурной жизни, которые бы превзошли показатели капиталистических стран. Современные социалистические государства возникли из стран со сравнительно отсталой экономикой и культурой, поэтому заимствование полезного опыта и полезных результатов капитализма, в особенности развитых капиталистических стран, имеет важный реальный смысл. Проводя политику реформ и открытости, Компартия Китая смело заимствует выдающиеся достижения мировой цивилизации, включая в том числе достижения капитализма, и таким образом она в большой степени освободила и развила производительные силы, способствовала развитию государства и прогрессу общества».

(с)Анатолий Широкобородов

http://alternatio.org/articles/articles/item/97079-ekonomika-kitaya-sovremennyy-period – полностью по ссылке

—