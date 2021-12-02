Сбербанк объявил о покупке Саратовской области

Сбербанк объявил о покупке Саратовской области.

Субъект федерации войдёт в состав экосистемы Сбера и будет управляться ботом по имени Герман, специально разработанным сотрудниками департамента искусственного интеллекта.

Сбер известен своими покупками российских компаний. В состав экосистемы уже входят сервисы по доставке еды, заказу такси, стримингу музыки, просмотру фильмов и другие.

– Единственным нашим конкурентом в России является государство, чтобы укрепить своё положение на рынке, совет директоров решил приобрести целый субъект Российской Федерации. Планируется, что на базе Саратовской области будет создан СберСубъект со своей собственной конституцией. Все жители СберСубъекта автоматически станут сотрудниками Сбера, а все предприятия бывшей Саратовской области перейдут Сберу, — рассказал Герман Греф.

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