Молочный бронзер, смелые губы и мерцающий оттенок золота: девять эффектных тенденций свадебного макияжа на 2022 год

Из-за пандемии в 2020 году миллионы влюбленных по всему миру отложили свадьбу. Сейчас мир переживает настоящий бум на свадебные платья, прически и праздничный макияж. Некоторые актуальные тенденции сводятся к минимализму, некоторые из них готовы возродить гламур в лучшем проявлении. Если в ближайшее время вы планируете осуществить свои планы с замужеством, наверняка вам будет интересно узнать о трендах свадебного макияжа.

Некоторые советы

Какого эффекта желает добиться каждая невеста? Девушкам хочется быть главными звездами на торжестве. Им хочется выглядеть ослепительно, но при этом сохранять молодость и живость в облике. Вот почему тяжелые дымчатые глаза с накладными ресницами в наши дни отходят на второй план. Необходимо отыскать баланс и выровнять цвет кожи, не перегружая ее.

Не нужно забывать, что после регистрации следует банкет. И если невеста желает веселиться до поздней ночи, наверняка она рассчитывает на стойкость косметических средств. Еще один аргумент в пользу того, что макияж не должен быть перегруженным. В противном случае к концу вечера лицо превратится в маску и “поплывет”. Но чем заменить традиционный дымчатый макияж?

Глаза, украшенные стразами

Имитация драгоценных камней на лице считается самым горячим трендом праздничных вечеринок. Вы можете прикреплять стразы по внешней границе стрелок или “рассыпать” их на неподвижном веке. Также мы мы советуем вам прикрепить стразы в зону около внутреннего уголка глаз. Чтобы взгляд был более выразительным, уделите внимание четким стрелкам и зачешите пушистые брови с помощью геля кверху.

Сияющие скулы и сочный блеск для губ завершат все это великолепие. Попробуйте проявить свое креативное мышление. Ведь, по прогнозам, украшенные стразами глаза займут уверенное первое место в трендах свадебного макияжа.

“Макияж без макияжа”

Удивительно, как быстро модницы во всем мире привыкли к минимализму. Если вы на главном дне в своей жизни вы хотите выглядеть максимально свежо и молодо, вам наверняка понравится еще один тренд наших дней, который именуется “макияжем без макияжа”. Это не означает, что вы должны оставить свое лицо без косметики.

Просто замените обычные продукты красоты их облегченными версиями. Выберите подтягивающую кожу невесомую тональную основу, прозрачный блеск или увлажняющий бальзам для губ. Румяна на скулах и брови должны быть максимально естественными, а тени на веках – нюдовыми. Останется лишь прокрасить ресницы тушью, которая хорошо разделяет волоски.

Яркие губы

Долгие месяцы модницы по всему миру прятали свое лицо под защитными масками. Поэтому возвращение в тренды ярких помад было весьма прогнозируемым. Тенденция делать акцент на яркие губы, а не на глаза уже перекочевала в свадебный макияж.

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Самыми популярными оттенками помады считаются фуксия, ярко-коралловый и алый. Смелые, хорошо очерченные губы могут сделать поразительную разницу при минимальных усилиях.

Молочный бронзер

Сейчас в моде сливочно-коричневые тона. Прекрасная новость для всех девушек, которые обожают бронзеры, хайлайтеры и скульпторы. Особого эффекта можно добиться, если нанести теплые бежево-коричневые оттенки на веки и губы. Скулы при этом не выделяйте чрезмерно ярко. Сделайте ставку на сияющую кожу с помощью двухцветного бронзера. Этот продукт легко наносится, выглядит эффектно и проявляет особую стойкость.

Сиреневые веки

Сиреневые оттенки чрезвычайно популярны в эти холодные дни. Это касается одежды, аксессуаров и макияжа. Яркие пигментированные тени вкупе с густо подведенными глазами хорошо сочетаются с белым платьем невесты. Но если вы хотите выглядеть более естественно, тогда выбирайте более сдержанную, почти розовую версию сиреневых теней.

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Мерцающие тени

В наши дни женщины не представляют макияж без мерцающих частиц на коже. Для повседневного макияжа используются более сдержанные версии шиммера. Другое дело – особый случай, коим является собственная свадьба.

Здесь можно не ограничивать себя ни в нанесении глянца на кожу, ни в страсти к мерцающим теням. Для выделения век и внутреннего уголка глаза вы можете использовать любые продукты, которые пожелаете: от хайлайтера оттенка металлик до жидких теней с блестками.

Три в одном

Любительницам естественного внешнего вида также может понравится идея наносить один и тот же продукт на губы, скулы и веки. Для этого используйте розовую помаду, которая подходит вам наиболее всего. Розовый однородный макияж находит все больше сторонниц, в том числе и среди звезд.

Глянцевая кожа

Мерцающее золото на коже обеспечит потрясающий эффект в том случае, если вы не планируете выполнять яркий макияж. Розовые тени, глянцевая помада, стрелки на глазах и аккуратно оформленные брови – все это будет выглядеть великолепно, если нанести мерцающие частицы на скулы, виски, веки, внутренний уголок глаза и зону вокруг рта.

Золото на веках

Вне зависимости от оттенка вашей кожи, советуем вам сделать ставку на золотые шиммерные тени. Это будет работать в два раза лучше в сочетании с четко очерченными веками.