Какие шарфы, шапки и перчатки в моде: зимние тренды

Наступила зима, и без теплых вещей никак не обойтись. Мы перетряхиваем свой гардероб в поисках шарфов, шапок и перчаток. А может, уже стоит позаботиться о покупке новых вещей. Мы расскажем вам, какие шарфы, шапки и перчатки в моде.

Если вы не хотите менять головной убор каждый год, то обратите внимание на вязаные шапки. Они никогда не выходят из моды. Очень удобные и теплые шапки займут достойное место в вашем гардеробе. А самое главное, что в них можно совсем не бояться зимних холодов. В магазинах можно найти огромное разнообразие форм и расцветок. Так что проблем с выбором у вас точно не будет. Вязаные шапки будут превосходно смотреться с пуховиками, курточками, шубами, дубленками и другой верхней одеждой.

С козырьком

Обратите внимание на интересное и стильное предложение наступающего года. У этой модели короткий и относительно узкий козырек. Такой вариант можно носить как со спортивной, так и с более элегантной одеждой. Вы можете сами регулировать глубину такой шапки, подбирая наиболее подходящий для вас вариант.

С широкими полями (основное фото)

Раньше считалось, что шапка с широкими полями или шляпа подходит не на все случаи жизни. Ведь это очень элегантный аксессуар. В наступающем зимнем сезоне вас ждет большой выбор моделей, начиная от классических и заканчивая самыми экстравагантными вариантами. Подберите сумочку, шарфик и перчатки – ваш облик будет самым очаровательным в любой компании людей. Шляпа с широкими полями добавит вам романтичности и женственности.

Панамы

Фаворит дизайнеров – так называемая шляпа-ведро. Изначально такой головной убор был более спортивной формы. Но со временем он несколько видоизменился. В 2022 году такие шляпы стали более элегантной формы. Они будут отлично смотреться как с пальто, так и с более спортивными моделями верхней одежды.

Кепки

Они снова входят в число самых актуальных спортивных моделей. Для модниц представлен огромный выбор: классические спортивные с логотипом, элегантные модели из кожи и шерсти. Козырек имеет не только эстетическое значение, помогая сделать ваш образ стильным и эффектным, но и практическое. Ваше лицо всегда будет защищено не только от яркого цвета, но и атмосферных осадков в виде дождя или мокрого снега. Существуют модели с самыми разнообразными формами козырька, так что выбрать есть из чего.

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Макси-шарфы

Еще один предмет одежды, без которого никак не обойтись в холодную зимнюю погоду. Большой популярностью пользуются длинные шарфы. Как правило, их носят поверх курточки или пальто. Они не только преображают ваш внешний вид, но и согревают даже в самую холодную погоду. В гардеробе настоящей француженки всегда найдется длинный шарф. Ведь с его помощью можно создать самые разные образы. В магазине вы сможете подобрать как однотонные шарфы, так и с разнообразными рисунками и принтами. Шарф можно накинуть на плечи, оставив концы свободными. А можно на концы надеть красивый пояс или ремешок.

Клетчатые шарфы

Один из актуальных принтов сезона – квадрат. Шарфы в клетку входят в число самых популярных трендов. Какой модели отдать предпочтение? Той, которая будет контрастировать с верхней одеждой.

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Цветные вязаные перчатки

Вы можете сочетать их с шарфом и шапкой или выбрать совершенно другие цвета. Стильные и теплые вязаные перчатки идеально подходят для холодной погоды.

Кожаные перчатки

Старая добрая классика будет актуальна во все времена. Дизайнеры отдали предпочтение двум цветам: элегантному черному и стильному коричневому. Кожаные перчатки дополнят любой образ.

Длинные перчатки

Вам обязательно стоит приобрести данный аксессуар. Перчатки могут быть до локтей или даже выше. Плотно прилегающие к руке или слегка присборенные? Выбирайте свой вариант!