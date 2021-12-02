Мнение: Письмо: “Стать привлекательной для вдохновения”

В своем красочном письме автор спрашивает, можно ли рыбачить на вдохновение, но формулирует запрос так, будто это ее дикая идея.

В каждом почти посте про алхимию и рыбалку я пишу, что ресурс любви выбран как пример для обучения рыбалке, а основная наша цель – рыбалка Короля на Королеву. Психоалхимия – система, обучающая рыбалке на спонтанность, на поток, на вдохновение в каждом ресурсе. Ловля волшебной щуки, золотой рыбки, синей птицы, жар-птицы, все это сказочные образы рыбалки на алхимическую Королеву.

Победитель в короне не может поймать синюю птицу или волшебную щуку, удачу сознательно может поймать только Дурак, то есть рыбак-в-колпачке. Всех остальных вдохновение выбирает само, если они ему нравятся. Это мы тоже много раз обсуждали.

В декабре собираюсь предложить вам недельный курс про рыбалку в 12 ресурсах: как рыбачить на спонтанность в каждом из 12 ресурсов. На курсе можно будет подробней узнать про каждый ресурс, про особенности каждого ресурса, про подход к каждому из них. На днях расскажу про этот курс больше. Рады новости?

А пока предлагаю вам самостоятельно разобрать это письмо и рассказать, с чем связаны неудачи автора в творчестве. На одну из проблем я уже намекнула, но есть и другие.

jazzbukaska

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам за все, что Вы делаете! Я раньше писала несколько раз, мое последнее письмо, кажется, вот это: https://evo-lutio.livejournal.com/1380042.html И еще раз спасибо, в том числе за разбор! В моей жизни и жизни моей семьи произошло много событий за это время, и мне кажется, что во многом то, как эти события происходили или переживались, их местами благополучный, а местами даже успешный исход – это благодаря Вам и вашему блогу.

Надеюсь, письмо окажется подходящим для разбора.

Вот уже несколько лет у меня есть хобби: я пишу фанфики по разным произведениям и выкладываю их в сеть на специальной платформе. Я посредственный фикрайтер, надеюсь, в дальнейшем я, хотя бы какое-то время, смогу научиться писать так, чтобы радовать больше читателей. А пока что есть, то есть, и это увлечение очень вдохновляет меня. Это неплохой способ отвлечься, неплохой способ развлечься, но самое главное – это возможность соприкоснуться с вдохновением.

Некоторая графомания у меня была с детства: личные дневники, тетрадки, сочинения, обзоры… Сейчас очень весело, когда мы с племянниками выросли, открывать старые тетради и зачитывать друг другу наши “романы”))) Но как-то целеустремленно, со статусом “вот это мое хобби, и я им регулярно занимаюсь” я пишу год или два. За это время я прошла, наверное, через все виражи самолюбования: от “я полное ничтожество” до “еще чуть-чуть – и все поймут, какая звезда рядом с ними сияет”. И вот сейчас у меня какой-то период, когда я будто стою на распутье. Даже не совсем так. Чувство, как будто я могу выйти на новый уровень. Но не знаю точно, как.

На самом деле это второй вариант письма. Первый я писала примерно пару месяцев назад: тогда до меня дошло, что все, что я делала – это разные способы выбить из себя дозу вдохновения, и я решила попробовать сначала решить проблему сама. Не получилось))

Постараюсь быть содержательной.

Само по себе желание читать фанфики – это, наверное, желание ухватить побольше эмоций, в том числе романтических и/или сексуальных. И написание их, пожалуй, тоже – когда нечего читать)) Но, стоило начать, это дало неплохую обратную связь в виде отзывов, лайков, подписчиков (постоянных читателей), так что постепенно хобби укоренялось. Сначала – и тут трудно ошибиться – я порола все подряд на топливе из энтузиазма новичка и короны. “Сейчас как напишу, так все ахнут! В смысле, пять лайков вместо пятиста?! Ах, ну я сейчас и вот так вот извернусь…”

Помню, я еще крайне придирчиво относилась к своему тексту, могла уже после выкладки его по десятку раз переделывать, в итоге все равно быть недовольной – “не шедевр” – но при этом еще уставшей и злой из за отсутствия той обратной связи. Которую, как я считала, я заслуживала))

И так почти на три года. Я писала ради “лайков” (“сейчас стану популярной”) и я блокировала “лайки” (“чтобы не отвлекали от главного” или “чтобы не смели тут свое мнение высказывать”), сладострастно перечитывала отзывы, с надеждой смотрела, добавил ли кто-нибудь мои текста в сборники. Я обсуждала это со своими друзьями – и запрещала себе об этом говорить, чтобы “не выпускать пар в трубу” или “не сглазить”.

В какой-то момент, как и многих, меня очень заинтересовало явление вдохновения. Не знаю, за что, но оно посещало меня иногда – прекрасное, прекрасное ощущение, ради которого, кажется, готов отдать многое! Я читала разных писателей о том, как они пишут, биографии великих, настоящих творцов – подгоняя это под себя, конечно же! Экспериментировала с режимами, чтобы быть наиболее “вдохновленной”, вставала по утрам или сидела допоздна, много всяких изощренных глупостей. Но, не смотря на все это, иногда я испытывала вдохновение – и тогда работалось легко.

Я не заметила, как желание писать фанфики и становиться лучше и популярнее в этом деле сменилось на судорожные поиски вдохновения. Тогда началось самое плохое. В какой-то момент под алкоголем я словила “прилив” и написала пару фанфиков, которые возымели больший, чем какой-либо из моих предыдущих, успех, и начался “слив со свистом” (простите). Какое-то время оно так даже работало – я писала больше, чем когда-либо. К счастью, мне хватало ума делать это только в свободное время – после работы, после тренировок, но я делала это каждый день – каждый день по два-три литра пива или бутылке вина – и к компьютеру. Иногда даже просыпалась, перечитывала и думала:”господи, я вообще не помню, как я это писала”. И продолжала.

Длилось это недолго. Вдохновение исчезало, исчезало – и, наконец, исчезло. И это был очень плохой мой период. Я злилась, меня по-настоящему ломало, я напивалась еще больше, чтобы наверняка – и напарывалась на мучительнейший блок. А дальше просто сидела за компьютером и смотрела ролики на ютуб, чтобы словить хоть какое-нибудь удовольствие вместо ничего.

Я хорошо помню, в какой момент я остановила себя. Это было чуть меньше года назад. У меня не начались серьезные проблемы со здоровьем, к счастью, хотя кожа испортилась, но однажды я проснулась – с тяжелым сердцем, после тонны выпитого вечером и подумала, что однажды я попаду из за этого в беду. Или заболею. А узнает об этом в первую очередь мама, и о моей беде, и об алкоголе. И представила все то, что она испытает, что почувствует папа – я поняла, что себе этого не прощу. Поэтому я тут же позвонила маме, рассказала обо всем – чтобы не было ощущения тайны и желания выпить втихаря, выкинула свои запасы алкоголя – там были реально запасы – и запретила себе заходить на фикрайтерский сайт. Даже читать. Я сходила и в АА, но не прижилась, да и, по сути, мне было в общем-то все равно, пить или не пить. Мне хотелось торчать с ощущения вдохновения, с этого чувства, когда будто паришь в небесах, и все пишется само собой, и ты одновременно на земле – и где-то там.

Чуть-чуть отступлю: кажется, в какой-то период я еще очень старалась писать “чисто технически”. Что я имела под этим ввиду: вооружившись идеей, что главное – навык, а вдохновение – это нечто иллюзорное, я старательно сидела часами и вытягивала из себя по буковке. И что мне показалось интересным: если я писала, скажем, в рамках какого-нибудь челленджа, с чужой идеей в основе, которую надо было обыграть, писалось легко. А вот когда я хотела какую-то свою идею таким “техническим” образом накатать, тут все, пиши пропало)) Будто кран перекрывало какой-то. Может быть, дело было больше в том, что при челлендже есть определенный круг общения, людей, занятых таким же делом. Мы обсуждали это, и это создавало движ. Но скорее в том, что чужая идея – это нечто легкое и не обязательное, а своя – умри, но сделай)) А недавно я сидела в кино, смотрела фильм, и поняла, что меня прям что-то сильно бесит. Хотя фильм был хороший и я его очень долго ждала. И тут до меня дошло – так нетерпеливо я хотела найти в нем что-то, что вдохновит меня! И когда я поняла это, я осознала, что уже очень долгое время читаю книги, смотрю фильмы, слушаю музыку и даже общаюсь с людьми исключительно для того, чтобы отыскать что-то, что вдохновит меня и бросит к экрану писать что-то, вместо того, чтобы просто читать, просто смотреть, просто слушать или общаться.

Но. С тех пор, как я сходила в АА и перестала фикрайтерствовать, прошло какое-то время. Я немного отошла, стабилизировалась, что ли. Начался другой период. Мне очень хотелось писать. Хоть что-нибудь. Хоть без вдохновения. Переломавшись какое-то время, я наткнулась на одну свою старую идею, которая мне очень нравилась, обрадовалась, села за компьютер – и поймала такой жестокий откат, что меня еще надолго отвадило. Даже сейчас, вспоминая, я чувствую отголосок того тошнотворного ощущения. Это было ужасно. Как будто руки налились свинцом, а на грудь положили плиту из бетона. Но потом меня снова подотпустило, снова поманило что-то – и я снова принялась за фанфики. Дело уже было даже не в удовольствии или в желании популярности: мне просто хотелось избавиться от дыры на этом месте – так это чувствовалось. Хотя все остальное в жизни было неплохо и было много движения.

Постепенно, через пень-колоду, оно как-то пошло. Разумеется, как только оно пошло, я тут же захотела еще большего. Раз появилось корыто, подавайте и избу))) Пару раз я даже снова набрала алкоголя, чтобы словить то самое ощущение – мне повезло, что его не было! За это я словила еще пару блоков, после таких попыток, но теперь восстанавливалась быстрее.

И я начала осторожно думать. Я думала о том, что такое вдохновение и как оно соотносится со мной. Что оно мне не подчиняется, но я малодушно сразу вываливаюсь, стоит ему показаться. Что я не могу позволить себе на него хоть как-то пытаться давить. Что, может быть, вдохновение – это большая удача и если мне что-то перепадало, то скорее как дураку, чем тому, кто заслужил это.

Помню в какой-то момент коварную мысль “вот я сейчас смирюсь, и вдохновение прийдет”))) Это подсказало мне забавное решение, кстати. Мне стало так смешно от этой мысли, что я тут же села за стол, взялась за карандаш и расписала, как бы оно все было, “кабы я была царица” – не игнорируя ни одной тщеславной, пошлой и самолюбивой мысли. Я расписывала это в красках, смеялась так, что слезы текли из глаз – и, неожиданно, меня так отпустило! Будто камень с плеч. Теперь, если меня начинает от чего то бомбить, или пригорать, или к чему-то подзуживать – я пишу или представляю себе такую картину. И смеюсь. Многие вещи стали гораздо восприниматься четче и легче. И справедливее.

Это было неделю или две назад. Я не публиковала ничего три месяца, хотя пыталась. А вчера утром проснулась в шесть (хотя обычно едва продираю глаза в девять) – и будто что-то толкнуло. И я написала, и опубликовала, и была очень счастлива, весь день – и весь день внимательно наблюдала за собой. Мне удалось заметить две вещи: первое – как сильно меня тянет забить на все (а это был рабочий день, при этом я очень люблю свою работу и она требует много внимания) и написать “еще немножечко”, и второе – с каким удовольствием я снова и снова смакую это ощущение и как всячески пытаюсь “нажать” на это кнопку удовольствия еще раз. Я как будто со стороны себя увидела, и вид был не очень.

Я понимаю, что фикрайтерство – не такое большое дело. Что со временем я, скорее всего, переключусь на что-нибудь другое и буду разве что вспоминать о своих фанфиках и ловить кринж))) Я не хочу больше вываливаться каждый раз, когда вдохновение поманит. И уж тем более сидеть, уткнувшись в стену, когда “блок”. Мне не нравится, если я начинаю думать о вдохновении так, что это какая-то зверюшка, которую можно каким то образом заарканить, а потом пахать на ней, в ус не дуя. И одно дело – фанфики, а другое – вдохновение, это нечто гораздо большее и мне очень интересно, можно ли как-то, простите за нескромность, рыбачить на вдохновение? Ведь в жизни многому можно научиться. Можно научиться общаться – и тогда людям будет нравиться проводить с тобой время. Можно освоить какую-то программу – и работодатель будет ценить тебя. Если следовать такой логике, то нужно учиться писать (рисовать, играть на музыкальном инструменте), и тогда… и тут меня сбивает с толку. Да, если ты научишься что-то хорошо делать, ты скорее всего будешь получать признание от людей. Но вдохновение – не конкретный человек и не публика. Я не знаю, что это такое. Да и писать – именно писать, а не разучивать грамматику, например, или делать сочинение по заданию – без вдохновения довольно трудно))) Сейчас для меня оно – это какая-то синяя птица. Оно то есть, то нет, и, как кажется, прилетает когда вздумается.

Я думаю, у меня какое-то белое пятно в понимании этого.

Говоря о навыках: у меня есть несколько приемов для разных ситуаций, например, когда надо заставить себя сделать что-то, что нужно или полезно, а делать не хочется – или когда хочется позалипать в чем-то, а нужно сворачиваться. Но мне почему-то кажется, это что-то третье, вдохновение. Некоторые люди говорят, что у них есть свои ритуалы, чтобы ощутить вдохновение, и со стороны это правда похоже на ритуал: как будто они берут себя, ставят и катятся по рельсам – которые когда-то проложили. А некоторые, вроде моих самых близких друзей, чувствуют, как и я – неизвестно, когда накатит, но очень хотелось бы.

Так ли можно научиться этому, стать привлекательной – для вдохновения? Чтобы на постоянной основе дружить с ним, а не ждать или зависеть. Я сейчас держу внимание на награде в виде вдохновения, а нужно, наверное – на идее, или на читателях, или вдохновение все же – не награда, не мотивация, а волшебное подспорье?

Возможно, я слишком многого хочу для уровня простого хобби.

Спасибо, что прочитали!