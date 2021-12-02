Мнение: Интеллектуальные осьминоги, крысы-геймеры и робот-камень

1. Осьминоги давно уже поражают исследователей своей выдающейся развитостью для мягкотелых моллюсков. Строение глаза осьминогов очень похоже на человеческое, при том что эволюционно осьминожьи глаза развились совершенно независимым путём. Иногда, развлечения ради, осьминоги бьют проплывающих мимо рыб. Теперь же, согласно последним исследованиям, выяснилось, что осьминоги ещё умнее, чем о них было принято думать:

https://lenta.ru/news/2021/11/23/octopus/

Биологи выяснили, что мозг осьминогов различается в зависимости от того, где обитает вид, как взаимодействует с другими животными и в какое время суток активен. Они проанализировали центральную нервную систему глубоководного осьминога, а также моллюска, который ведет ночной образ жизни, и двух обитателей рифов, бодрствующих в дневное время. Оказалось, что умственные способности значительно отражаются на анатомии мозга.

Осьминог, найденный в глубоких водах, имел гладкий мозг, наподобие мозга у сумчатых и грызунов, характерный для медленного темпа жизни и ограниченного взаимодействия с другими животными. У рифовых осьминогов был значительно больший мозг с некоторыми свойствами, характерными для приматов, и адаптированный для решения сложных визуальных задач и социального взаимодействия в хорошо освещенной среде.

Способность воспринимать жесты других видов животных и реагировать на них во время совместной охоты демонстрирует, что осьминоги обладают сложными когнитивными способностями. Например, ученые наблюдали совместную охоту с рыбами, обитающими среди кораллов. Большая площадь поверхности головного мозга указывает на более сложную нервную систему и усиленные умственные способности.

Что ж, от языка жестов не так уж далеко и до общения с помощью акустических волн, до полноценного языка. Если же верна теория, что язык не может развиться без сложной трудовой деятельности – то, опять же, примитивные осьминоги вполне могут со временем эволюционировать и превратиться в осьминогов умелых, ведь у них полно хватательных рабочих конечностей.

Странно, почему авторы фантастики обычно помещают спрутоголовых персонажей в глубокую мифическую древность. Возможно, всё наоборот: осьминоги – это светлое будущее земного разума. Они могут эволюционировать до разумного состояния и захватить планету, благо океан занимает 70% поверхности Земли.

Эволюционные преимущества осьминогов перед людьми весьма серьёзны. Во-первых, у них больше рук. Во-вторых, морские обитатели могут достигать гораздо больших размеров, чем земные, а значит они могут отращивать поистине огромные мозги, которых нам с вами никогда не видать.

Если человечество вымрет, нам останется надеяться на осьминожество. Возможно, уже сейчас, в секретных лабораториях, предусмотрительные учёные занимаются селекцией, пытаясь вывести разумных ГМО-осьминогов. Зачем ждать вымирания человечества, можно уже сейчас подстегнуть эволюцию…

2. Венгерский инженер научил крыс играть в Doom II. Лично я не впечатлён. По моим воспоминаниям, крысы отлично играли в Дум ещё 25 лет назад, когда я работал в Первом медицинском, и мы играли в Дум по сети. Особенно они любили брать двустволку и прятаться в нычках, в которые беспечные игроки заглядывали за аптечками или дополнительной бронёй.

https://naukatv.ru/news/nejroinzhener_nauchil_krys_igrat_v_doom

https://www.youtube.com/watch?v=y0wjaeEiin8

Также меня несколько разочаровало видео с прохождением уровня. По сути, крыса просто бежит вперёд по очень длинному коридору, потом подпрыгивает. Мне кажется, научить этому «трюку» крысу можно было и без дополнительных приспособлений в виде монитора с запущенной игрой. Возможно, биологи меня сейчас переубедят, но пока что мне кажется, что научная ценность у исследования невелика.

3. Помните историю про шпионский камень у британского посольства? Над которым долго потешалась оппозиция как над небылицей, а он в итоге оказался правдой, что спустя несколько лет подтвердили сами британцы?

Похоже, российские роботоделы всерьёз вдохновились этой историей — они повторили и значительно усовершенствовали британские шпионские технологии:

https://nplus1.ru/news/2021/11/29/segodnya-nichego-ne-proizoshlo

Воронежская военно-воздушная академия разработала разведывательного робота, замаскированного под булыжник. Как сообщает «Звезда», он способен оставаться в режиме ожидания почти сутки. При срабатывании датчиков движения робот активируется и может передавать данные 15 часов. <…>

Курсанты воронежской военно-воздушной академии разработали разведывательного робота на гусеничной платформе. Он выглядит как камень. Робот может находиться в режиме ожидания почти сутки и активируется при срабатывании сигнала от датчика движения.

Он способен собирать, обрабатывать и передавать информацию в течение 15 часов. При этом оператор должен находится в двух километрах от аппарата.

Сказка становится былью. В современном мире шпионы и вправду могут прятаться под каждым камнем (или, точнее, внутри камней). На следующем шаге, видимо, следует ожидать появления каких-нибудь боевых каменных големов. Опять-таки, и батарейку в голема можно поставить помощнее. А то один день ожидания — это для реальных боевых действий, мне кажется, не так много.