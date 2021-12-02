Диетологи рассказали об опасности употреблении хурмы при одной хронической болезни

Хурма является источником полезных веществ и витаминов. При этом употребление плодов при одной хронической болезни может быть опасным, о чем предупредили диетологи.

Хурма является низкокалорийным плодом, поэтому может стать альтернативой сладостям. Также она насыщает организм антиоксидантами, которые способствуют сохранению молодости и борьбе с воспалительными процессами. Польза для кожи заключается в поддержании ее здорового вида и защите от ультрафиолетового излучения. Хурма богата керотиноидами и полезными минералами, которые укрепляют стенки сосудов. Именно по этой причине фрукт является идеальным для профилактики сердечно-сосудистых недугов, в том числе и атеросклероза.

Также включение хурмы в рацион насыщает организм витаминами С и А, цинком, которые поддерживают работу иммунной системы. Полезной хурма будет для женщин с отеками конечностей. В этом помогут микроэлементы, которые обладают мочегонным эффектом. Хурма богата магнием и калием, которые важны для водно-электролитного баланса.

Несмотря на вышеперечисленные плюсы, есть и минусы. Например, людям с диабетом нельзя злоупотреблять этими фруктами, так как они содержат большое количество сахара. Более того, большое количество съеденных плодов за раз может обернуться необходимостью операции. Дело в том, что, попадая в желудок и кишечник, плоды превращаются в мякоть, похожую на клей. Она обволакивает другую еду, вызывая непроходимость кишечника.

Источник: www.mk.ru