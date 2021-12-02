 

В Швеции издали Библию, в которой Иисус не упоминается по имени

02.12.2021, 20:31, Разное
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Стокгольмская епархия Церкви Швеции выпустила новое издание Евангелия, в котором отсутствует упоминание Иисуса Христа по имени. В тексте священной книги её главный персонаж назван «фигурантом», «уроженцем Вифлеема» и «упомянутым Ребёнком Божества».

Епископ Стокгольма Ева Брюнне отметила, что редактура «устаревшего» текста Нового Завета была произведена для того, чтобы придать книге более инклюзивный и мультикультурный характер. По данным соцопросов, упоминание Иисуса Христа по имени оскорбляет религиозные чувства 61% населения страны, а 55% опрошенных признались, что готовы вести священный джихад до полного уничтожения христианства в Швеции.

Инициативу шведских коллег с энтузиазмом восприняли в Ватикане. Римско-католическая церковь в настоящее время изучает возможность проведения подобной реформы, чтобы итальянцы, прибывшие из стран, где традиционно силён антисемитизм, не отворачивались от христианства из-за национальности его основателя.

«Это маленький шаг для нашей церкви, но огромный рывок для всего человечества. В цивилизованном мире давно не принято упоминать Иисуса по имени и говорить о том, что именно он родился 25 декабря, – сказала Ева Брюнне. – Праздник, который мы отмечаем, правильнее называть «X-ждество» («X-mas» – ред.). В этот день родился ребёнок небинарного Божества, гендер которого они смогут самостоятельно установить при достижении совершеннолетия. Это дитя боролось с угнетением меньшинств, выступало за правах всех оскорблённых. Вот в чём суть нашей религии, а не в том, как именно звали основателя»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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