Bloomberg – WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за скандала с теннисисткой

Глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон объявил о приостановке проведения турниров в Китае из-за опасений относительно безопасности теннисистки Пэн Шуай, которая в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего первого вице-премьера Китая Чжана Гаоли, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, подобное решение грозит ассоциации значительными финансовыми потерями.



Reuters

Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила проведение всех турниров на территории Китая из-за опасений относительно безопасности двукратной чемпионки турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай. Как отмечает Bloomberg, это редкий пример того, как иностранный бизнес рискует понести финансовые потери, чтобы бросить вызов Пекину.

«К сожалению, руководство Китая не решило этот очень серьёзный вопрос так, чтобы это заслуживало доверия. Хотя теперь мы знаем, где находится Пэн Шуай, у меня есть серьёзные сомнения, что она свободна, пребывает в безопасности, её действия не подвергаются цензуре, не связаны с принуждением и запугиванием», — заявил глава WTA Стив Саймон.

Саймон подчеркнул, что организация приостанавливает все свои турниры в стране, так как там обеспокоены рисками, с которыми могут столкнуться теннисистки и сотрудники WTA в случае проведения турниров в Китае.

«Я не могу просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как нам кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения», — отметил глава ассоциации, призвав к «тщательному и прозрачному» расследованию обвинений теннисистки в сексуальном насилии в адрес бывшего первого вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Как отмечает новостное агентство, подобное решение WTA усилит давление на спортсменов и спонсоров из числа частных компаний в преддверии зимних Олимпийских игр, которые Китай примет в начале 2022 года. Bloomberg напоминает, что США и их союзники уже рассматривают возможность дипломатического бойкота Игр из-за ситуации с правами человека в Китае, а китайские СМИ сообщают, что Пекин не пригласит множество иностранных высокопоставленных гостей.

«Решение Стива Саймона и совета директоров приостановить деятельность в Китае — самый смелый шаг в области прав человека, который я могу припомнить и который когда-либо предпринимала спортивная организация», — отметил бывший посол США в Китае Уинстон Лорд. Дипломат добавил, что надеется на то, что этот шаг подтолкнёт другие организации выступить против «экономического шантажа и политического запугивания со стороны Китая».

При этом самой теннисной ассоциации он грозит серьёзными финансовыми потерями, несмотря на то, что её пресс-секретарь назвал «преувеличением» информацию, что на Китай приходится треть общего дохода WTA.

«Этот путь, по которому мы пошли, будет сложным и трудным. Фактические убытки, которые могут быть понесены, на данный момент не определены, но они будут значительными для нашей организации», — заявил официальный представитель ассоциации.

«Мы многое поставили на карту, но мы чувствовали, что это правильное решение и что мы должны отстаивать ценности, которые представляем как организация», — приводит Bloomberg слова члена консультативного совета WTA Ани Врег, которая призналась, что это решение для ассоциации было «непростым».

Как напоминает новостное агентство, китайские цензоры сразу удалили обвинения теннисистки, которые она опубликовала в начале ноября на своей странице в соцсети Weibo. Затем Пэн Шуай исчезла на несколько недель, что подтолкнуло известных теннисистов, Белый дом, Европейский союз и Организацию Объединенных Наций выразить обеспокоенность относительно безопасности девушки.

Тем не менее в конце ноября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по видеосвязи поговорил с теннисисткой, которая сообщила, что ей ничего не угрожает. Впрочем, в МОК не смогли заверить скептиков в том, что на Пэн Шуай не оказывает давление Пекин. При этом в Министерстве иностранных дел Китая потребовали от иностранных СМИ прекратить «раздувать» ситуацию.