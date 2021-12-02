 

В феврале 2022 года Эрдоган посетит Украину – посол

02.12.2021, 20:28, Новости дня
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У Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского сложились дружеские отношения, у них “абсолютное взаимопонимание”, сказал Боднар, отвечая на вопрос о существовании “химии” между президентами. 

“Есть хорошие, доверительные отношения и абсолютное взаимопонимание между двумя президентами. Это драйвер нашего стратегического партнерства”, – сказал он. 

По словам посла, отношения президентов усиливают стратегическое партнерство двух стран. 

“Думаю, больше результатов [сотрудничества] мы увидим в ближайшее время. Президент Эрдоган приедет в Украину ориентировочно в начале февраля с целью проведения очередного заседания стратегического совета высокого уровня”, – добавил Боднар. 

Последний раз Зеленский и Эрдоган общались лицом к лицу в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда также поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев. 17 ноября два президента говорили по телефону.

Контекст:

Ожидается, что очередное, 10-е, заседание стратегического совета Украины и Турции пройдет во Львове.

Предыдущее, девятое, заседание стратегического совета прошло в апреле 2021 года в Турции. Зеленский и Эрдоган по его итогам подписали совместную декларацию. Стороны подчеркнули стремление к обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами, подтвердили волю к укреплению стратегического партнерства между двумя странами и решили активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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