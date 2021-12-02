 

Украинцы чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн – исследование “Дарницы”

02.12.2021, 20:28, Новости дня
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Социологи опросили 1500 граждан всех возрастов, 61% опрошенных из тех, кто ходит в аптеки, ответили, что время от времени пользуются услугой предварительного бронирования препаратов.

“Основными барьерами для заказа лекарственных препаратов через интернет с доставкой на дом является нежелание платить за доставку лекарств (46%) и отсутствие потребности в доставке из аптеки из-за ее близости (38%)”, – сказано в сообщении компании.

Среди преимуществ интернет-заказов опрошенные называли возможность получить необходимые лекарства не выходя из дома, особенно во время болезни, и сделать заказ независимо от времени суток.

Услуга бронирования пользуется широкой популярностью из-за таких факторов, как постоянное наличие необходимых препаратов на полках аптек, а также привычки ходить в аптеки самостоятельно и общаться с фармацевтами. Респонденты назвали и преимущества бронирования: 65% граждан, пользующихся этой услугой, ценят возможность сравнить цены разных аптек, а 70% – возможность получить скидку за предварительный заказ.

Сравнение цен на лекарства перед их покупкой, исходя из данных Gradus Research, является очень распространенным трендом.

“83% покупателей лекарственных препаратов обычно сравнивают цены на лекарства перед покупкой, – отмечает “Дарница”. – Просмотр цен на специализированных интернет-сайтах (72%) является основным способом такого сравнения”.

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Инфографика: darnitsa.ua


Инфографика: darnitsa.ua


Инфографика: darnitsa.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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