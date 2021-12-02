Гармаш: В словах Зеленского о диалоге с Россией нет ничего страшного. Он же не предлагает прямой диалог с Донецком и Луганском

Немного странно слышать от депутатов Порошенко возмущения насчет слов Зеленского о прямых переговорах с Россией для окончания конфликта на Донбассе. А разве не Петр Алексеевич основал так называемые “Минские переговоры” с Россией еще в 2014 году?

Или в “ЕС”, как и в Москве, считают, что в “Минске” мы ведем переговоры с “Донецком и Луганском”, а не с РФ?

Народ, мы уже восьмой год ведем переговоры с Россией. Прямые, косые, круглые – неважно. Проблема в том, что они односторонние – Россия не признает себя стороной конфликта и, соответственно, отказывается от прямого диалога по Донбассу. Добиться его от Москвы, заставить ее сесть за стол переговоров в качестве стороны конфликта – это уже будет полпути к окончанию войны. Это уже будет признаком того, что Кремль созрел или, точнее, его дожали к решению проблемы. Другой вопрос, что к этому времени для диалога на равных мы должны иметь соответствующие Вооруженные силы, сильную экономику и консолидированное общество. И, судя по последним заявлениям и действиям Москвы, а также по тому, что происходит в нашем политикуме, – как минимум, на усиление ВСУ у нас время точно будет.

Так что ничего страшного в том, что сказал Зеленский о диалоге с Россией – нет. Если мы заявляем, что она сторона конфликта, то с кем как ни с Москвой, нам договариваться о ее уходе с Донбасса? Вот если бы президент сегодня сказал, что нам нужен прямой диалог с Донецком и Луганском… Тогда бы я употреблял совсем другую лексику. Но он назвал стороной конфликта именно Россию!

Кстати, любителям конспирологии, которые считают, что где-то все уже договорено, а нас просто готовят к позорной капитуляции под видом “прямого диалога”, приведу свой аргумент: если бы все было договорено, и Москва знала, что власть Украины готова на “мир любой ценой”, то Путин не отказывался бы от встречи с Зеленским. А он отказывается. Уже год отказывается. И сегодня тоже отказался.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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