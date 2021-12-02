 

“Это незабываемо”. Судья “Танцев со звездами” Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья

02.12.2021, 20:28, Новости дня
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На первом снимке 41-летний Чмерковский позирует с победителями “Танцев со звездами” актером Артуром Логаем и его партнершей по паркету Анной Карелиной, а также с коллегами по судейству – прима-балериной Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореографом Владом Ямой. Все они держат кубок победителей. На втором фото он запечатлен с Ямой, Кухар и телеведущей Лесей Никитюк, которая стала приглашенной судьей суперфинала.

“Я рад, что был частью “Танцев со звездами” в Украине! Теперь и в Украине у меня есть семья. Спасибо всем, кто был причастен к этому шоу! Это незабываемо!” – подписал снимки Чмерковский.

“Спасибо вам за участие! Ваше судейство было очень достойным!” – оставила комментарий под постом oliap7.

“Макс, мы ждем вас в следующем сезоне в судьях, вы самый справедливый и честный судья, всегда интересно слушать”, – написал tvoi_ad23.

“Спасибо вам за обалденное судейство”, – поблагодарила Чмерковского romashkaelena.

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A post shared by Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)

Контекст:

Чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

В начале сентября Чмерковский впервые стал судьей украинских “Танцев со звездами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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