 

Дети с плохо контролируемой астмой оказались в группе высокого риска COVID-19

02.12.2021, 20:22, Разное
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Одно из первых исследований о рисках тяжелого течения COVID-19 у пациентов-астматиков до 21 года провели специалисты из детской больницы Питтсбурга. В когорту были включены три группы пациентов: 142 ребенка и подростка с COVID-19 и астмой, 1,1 тысячи детей с коронавирусом без основного заболевания, и 140 пациентов до 21 года с астмой, которые не были инфицированы. Результаты показали, что вероятность попасть в больницу с коронавирусом у астматиков почти в 4 раза выше по сравнению с детьми без этого заболевания. Кроме того, у этих пациентов чаще наблюдались такие симптомы, как лихорадка, усталость, одышка, боль в груди и рвота.

В новом исследовании ученые из Университета Эдинбурга анализировали данные около 753 тысяч детей 5-17 лет, проживающих в Шотландии. Специалисты сосредоточились на всех случаях госпитализации в течение 14 дней после положительного ПЦР-теста и всех причинах смерти в течение 28 дней. В этой когорте астма была диагностирована почти у 63,5 тысячи детей, у 4,3 тысячи (6,8%) из них подтвердился COVID-19, в больницу попали 67 пациентов.

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Ученые также оценили тяжесть симптомов астмы у каждого ребенка, получаемое лечение и частоту госпитализаций на фоне обострения этого заболевания до заражения коронавирусом.

Результаты показали, что у детей с плохо контролируемой астмой (то есть, после недавней госпитализации) шансы попасть в больницу с коронавирусом в 6 раз выше по сравнению с их сверстниками без этого заболевания. У пациентов, которым недавно прописали стероидные препараты, риск госпитализации с COVID-19 по сравнению со здоровыми детьми, был повышен в 3 раза.

«Ключевой вывод этого исследования в том, что контроль за детской астмой имеет решающее значение, поскольку значительно снижает риск тяжелых осложнений COVID-19 у таких пациентов», — сообщили авторы исследования. Они также подчеркнули, что дети-астматики должны иметь приоритетное право на вакцинацию от коронавируса.



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