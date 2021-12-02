 

Шалленберг выразил готовность оставить пост канцлера Австрии

02.12.2021, 20:18, Новости дня
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Александер Шалленберг, ставший после ухода Себастьяна Курца канцлером Австрии, готов оставить пост после объявления своего предшественника об уходе из политики.

По его словам, руководство правительством и Австрийской народной партией должен осуществлять один человек. Решение об этом приняли внутри партии, добавил он. Об этом информирует Австрийское агентство печати, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Себастьян Курц официально объявил, что покидает пост председателя Австрийской народной партии и уходит из политики. Это происходит на фоне проверки антикоррупционного расследования, организованной в отношении него прокуратурой. Курц выразил надежду, что сможет доказать свою невиновность в суде.



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