 

Лавров предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий РФ и США

02.12.2021, 20:18, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на прошедшей в Стокгольме встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил обнулить все ограничения в работе дипмиссий РФ и США и вернуться к нормальному функционированию.

«Мы внесли некоторые предложения. Но в идеале, и я сегодня Тони Блинкену это подтвердил, в идеале просто обнулить все вот эти ограничения и вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

При этом Лавров посетовал, что Москва пока «не очень видит готовности наших переговорных партнеров идти на конструктивные шаги».

Во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.

В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. РФ была заранее уведомлена об этом», – отметила она.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.



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