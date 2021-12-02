Мнение: Дефицит чиновников в России, сокращение числа моногородов и дивидендные короли

1. В России недолюбливают чиновников. Многие требуют чиновников сокращать, снижать им зарплаты и, до кучи, всячески унижать, требуя помнить о своём второстепенном по отношению к «простому народу» положении. Блогер на Дзене полагает, что главная проблема России – это не избыток чиновников, а их недостаток. Дефицит управленцев был и в Российской Империи, и в СССР, и полностью не преодолён до сих пор:

https://zen.yandex.ru/media/id/5fd837cc15ece8677e55f87a/organizaciia-rokovaia-problema-o-kotoroi-rukovodstvo-sssr-tak-i-ne-uznalo-61a1d6a3f30e8333ba8066e9

..Проблема не может быть решена до тех пор, пока не осознана. Как следствие, уже буржуазная Россия унаследовала советские кадровые затруднения в области управления государством. И эти проблемы остались весьма нетривиальными даже после того, как осознаны были. Сменились правительство и государственная идеология, но не народ. Руководство-то просто подсчитало и ужаснулось: в России 1990-х на душу населения приходится в 11 раз меньше чиновников, чем в Штатах (кстати, стране с низким по мировым меркам уровнем забюрократизированности), с которых надлежало брать пример цивилизационного строительства. Но ужаснулось не потому, что ещё 10 работников к уже наличествующему негде было взять. А потому, что игравшая огромную роль в 1980-1990 прошлого века пропагандистская установка о борьбе с бюрократией никуда не исчезла, сохраняя почётное место в числе лозунгов новой власти. То есть, и последнего — одиннадцатого — служащего тоже нужно было сокращать. А как после этого управлять страной? А никак. Ну… так, в 1990-х правительство ничем и не управляло.

Проблема нехватки рабочих рук в сфере обслуживания, между тем, решилась. Оказалось, что надо просто открыть в несколько раз больше торговых точек и — чудо! — очереди исчезнут. Но даже это народ принял не сразу и без благодарности. Советское мировоззрение отступает медленно. И до сих пор строительство очередного торгово-развлекательного центра подспудно воспринимается как акция антинародная. Так, словно буржуи, его строящие, сами собираются в нём крутить педали тренажёров и закупаться.

С бюрократией же всё было намного сложнее. Так что, когда правительство, решило, наконец, чем-то управлять, государственный аппарат подвергся длинной серии реформ, преследующих цель сокращения его численности. Но имевших результат, почему-то, обратный. В действительности, за время, прошедшее с распада СССР, разрыв в количестве чиновников на душу населения между Россией и Соединёнными Штатами был сокращён вдвое — до всего 5.5 раз.

…И здесь нужно отметить, что речь именно о работниках государственного управления, а не о госслужащих (и муниципальных служащих) вообще. К числу последних относятся полицейские, учителя, врачи, военные, почтальоны. А в России и, например, железнодорожники. Благодаря им, а также силовикам, учителям и врачам, которых на государственном содержании у нас существенно больше, чем в западных странах, Россия благополучно достигает среднеевропейского уровня доли занятых в госсекторе — около четверти. Как в Японии и США. В странах, составляющих ядро ЕС — Германии, Скандинавии, Бенилюксе, Англии и Франции — на государство работает треть населения.

А вот собственно чиновников в России крайне мало до сих пор. И то, что их мало, всё ещё остаётся одной из наиболее охраняемых государственных тайн. То есть, правительство давно уже в курсе дела, но просто взять и сказать, что чиновников нужно больше — пока нельзя. Народ не поймёт.

2. В правительстве задумались о двукратном сокращении числа официально признанных моногородов в России. Сейчас моногородом считается населенный пункт, в котором не менее 20 процентов трудоспособного населения занято на градообразующем предприятии. Предлагается исключить из этого списка города, расположенные ближе, чем в 50 км от столиц регионов:

https://lenta.ru/news/2021/11/29/monoplan/

Логика такая: на личном автомобиле и общественном транспорте из таких городов можно менее чем за час добраться до места работы в столичных городах. Тем самым, проблема безработицы в «ненастоящих» моногородах будет решена. Их число сократится с 321 до 163. Исключённым из списка можно будет не выдавать субсидии и льготы, перенаправив эти средства на поддержку менее удачно расположенных, «полноценных» моногородов.

Решение выглядит жёстким. Однако проблема налицо: субсидирование моногородов в нынешнем виде зачастую консервирует их экономическое отставание и препятствует росту эффективности труда.

3. В «Школе капитализма» я рассказал о дивидендных королях. Или, точнее, о причинах, которые побуждают многих инвесторов из года в год покупать именно те акции, которые приносят регулярные дивиденды:

https://sponsr.ru/capitalism/8441/Dividendnye_koroli