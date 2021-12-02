Александр Градский оставил семье после смерти крупные долги

Александр Градский после своей смерти оставил семье крупные долги. Об этом пояснил адвокат Андрей Алешкин.

Супруга Александра Градского Марина Коташенко получит в наследство после смерти супруга многомиллионное наследство. Речь идет о недвижимости, автомобилях и денежных сбережениях. Мэтр обеспечил жильем своих старших наследников, младшие дети от модели тоже получат квартиры по 48 квадратных метров. В минувшем году Градский задекларировал квартиру в Москве, площадью 172 квадратных метра, два жилых дома на 1000 «квадратов», девять земельных участков, 3 машины и денежный доход в 4,2 миллиона рублей.

Несмотря на это, мэтр оставил и определенные задолженности. Речь идет о налогах за имущество. По словам адвоката, это могло произойти из-за ухудшившегося самочувствия Градского. То есть, состоянием на 1 декабря налоги остались непогашенными. Речь идет о 523 тысячах рублей: 2, 21, 67 и 363 тысячи рублей необходимо заплатить за московскую квартиру. Земельный налог накопился в сумму 27 тысяч рублей. Еще 43 тысячи собралось налогов на транспорт. Адвокат отмечает, что в минувшем году Градский, скорее всего, купил крупную недвижимость, о чем говорят суммы до 400 тысяч рублей.

По закону, семья умершего наследует не только недвижимость, деньги и транспорт, но и долги. То есть наследникам придется погасить необходимые суммы, чтобы избежать списания денежных средств со счета умершего судебными приставами. Примечательно, что погашать задолженность должен тот человек или люди, получившие в наследство имущество с долгом. Также адвокат отметил, что, судя по доходам и имуществу Градского, оплатить долги наследникам удастся без проблем.

Источник: www.kp.ru