 

“Мои растяжки похожи на древо жизни”. Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото

02.12.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Джастин говорит, что мои растяжки похожи на древо жизни”, – подписала она публикацию, имея в виду слова мужа – оператора Джастина Ирвина.

За первый час после публикации фото 34-летней Грэм собрало около 160 тыс. лайков.

“Согласна! И это абсолютно красиво. Они всегда расскажут вашу историю, поэтому носите их с гордостью”, – написала essey82.

“Женское тело – это чудо”, – прокомментировала iskra.

“Ты выглядишь невероятно”, – отметила pekaris4real.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus-size-моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Индии схождение ледника спровоцировало наводнение, 150 человек без вести пропали

30.11 / Украина приняла участие в разработке санкций против «Северного потока – 2»

29.01 / На Украине предложили сажать за неуведомление о российском гражданстве

16.07 / Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана

01.12 / Der Standard – за отказ от вакцинации в Австрии планируют штрафовать на сумму €7200

21.01 / Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео

07.01 / Утверждены голоса выборщиков от Джорджии

01.09 / В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от CОVID-19

21.07 / В Ивано-Франковске прооперировали ребенка, проглотившего семь магнитов

08.10 / В ООН хотят привить 40% населения мира до конца 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика