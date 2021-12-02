“Мои растяжки похожи на древо жизни”. Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото

“Джастин говорит, что мои растяжки похожи на древо жизни”, – подписала она публикацию, имея в виду слова мужа – оператора Джастина Ирвина.

За первый час после публикации фото 34-летней Грэм собрало около 160 тыс. лайков.

“Согласна! И это абсолютно красиво. Они всегда расскажут вашу историю, поэтому носите их с гордостью”, – написала essey82.

“Женское тело – это чудо”, – прокомментировала iskra.

“Ты выглядишь невероятно”, – отметила pekaris4real.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus-size-моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни.

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