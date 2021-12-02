 

“Тебе идет”, “Крутая блондинка”. Сопонару из “Женского квартала” засветила голую спину и грудь

02.12.2021, 19:32, Новости дня
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Актриса позирует, касаясь рукой подбородка. Для съемки она выбрала оголяющий спину и грудь наряд. 

“Мы разные, но мы об одном, не так ли?” – написала она под своим фото.

“Невероятная красотка. Очень крутая блондинка. А вы подстриглись?” – поинтересовались поклонники.

“Тебе очень идет каре”, – оценили новый образ Сопонару фолловеры.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на канале “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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