“Тебе идет”, “Крутая блондинка”. Сопонару из “Женского квартала” засветила голую спину и грудь

Актриса позирует, касаясь рукой подбородка. Для съемки она выбрала оголяющий спину и грудь наряд.

“Мы разные, но мы об одном, не так ли?” – написала она под своим фото.

“Невероятная красотка. Очень крутая блондинка. А вы подстриглись?” – поинтересовались поклонники.

“Тебе очень идет каре”, – оценили новый образ Сопонару фолловеры.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Контекст:

Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на канале “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.

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