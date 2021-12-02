 

Реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года – глава МВД

02.12.2021, 19:32, Новости дня
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“В начале следующего года мы представляем Единый реестр оружия, что также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта область вызвала много замечаний. Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно”, – сказал он. 

В октябре Монастырский призывал создать в Украине реестр оружия до конца этого года. Он высказывал надежду, что до конца года “хотя бы в первом чтении проголосуют за закон об обороте оружия, и дальше можно двигаться к принятию во втором чтении”.

Контекст:

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что “легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана”.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии “Украина 24” в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является “каплей в океане”.

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему” и №4335-1 “О гражданском оружии и боеприпасах”. Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1. Оба находятся на стадии рассмотрения в парламентском комитете. 

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Монастырский говорил, что Украина является единственной страной в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос об обороте гражданского огнестрельного оружия. Он заявлял, что в случае принятия соответствующего законопроекта украинцам не разрешат носить оружие с собой. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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