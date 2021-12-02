 

В Киеве не исключили возможность вторжения на Украину из Белоруссии

02.12.2021, 19:22, Новости дня
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Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности, сообщил глав украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности», – цитирует политика РИА «Новости». Так Кулеба ответил на вопрос означают ли заявления Лукашенко возможное вторжение со стороны Белоруссии.

Кулеба в интервью для латышского новостного портала «Sargs.lv» отметил, что подготовки белорусскими военными к операциям против Украины он пока не видит, или то, что Минск может позволить РФ использовать свою территорию для организации вторжения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что планирует посетить Крым, а это будет означать признание полуострова частью России. Договоренность с Владимиром Путиным якобы есть. По словам белорусского лидера, Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.



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