Работников штаб-квартиры ООН попросили укрыться из-за неизвестного с оружием

Сотрудникам ООН предписали укрыться на местах из-за вооруженного мужчины у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

Все сотрудники и делегаты должны укрыться на месте, передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо пресс-службы ООН.

Над зоной оцепления летает вертолет, полиция с автоматами не приближается к мужчине, который бродит из стороны в сторону у ограды здания.

Ранее сообщалось, что первую авеню напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного мужчины.