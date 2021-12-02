 

Работников штаб-квартиры ООН попросили укрыться из-за неизвестного с оружием

02.12.2021, 19:22, Новости дня
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Сотрудникам ООН предписали укрыться на местах из-за вооруженного мужчины у штаб-квартиры организации в Нью-Йорке.

Все сотрудники и делегаты должны укрыться на месте, передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо пресс-службы ООН.

Над зоной оцепления летает вертолет, полиция с автоматами не приближается к мужчине, который бродит из стороны в сторону у ограды здания.

Ранее сообщалось, что первую авеню напротив здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за неизвестного мужчины.



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