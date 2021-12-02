Лавров констатировал отказ НАТО от российских предложений по опасным инцидентам

Североатлантический альянс все также наращивает эскалацию у границ России, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

НАТО отказывается от рассмотрения российских «предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов», приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

В Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.