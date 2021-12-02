 

Лавров констатировал отказ НАТО от российских предложений по опасным инцидентам

02.12.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Североатлантический альянс все также наращивает эскалацию у границ России, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

НАТО отказывается от рассмотрения российских «предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов», приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

В Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / В компании Redmi анонсировали выпуск нового игрового смартфона

04.11 / Мнения: США будут на стороне мичиганских гопников

17.07 / Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом

24.07 / За сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции сил ООС

23.02 / ВОЗ выплатит компенсацию за побочные эффекты от вакцин против коронавируса по программе COVAX

13.03 / Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить использовать вакцину “Спутник V”

19.11 / Найденный в Сахаре метеорит доказал наличие воды на Марсе

01.08 / Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК

18.10 / Медведчук считает идею Зеленского обменять его на заключенных в РФ “несостоятельной”

19.07 / Lynk&Co выпустит новый купе-кроссовер Lynk&Co 05+ на платформе Volvo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика