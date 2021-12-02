Мнение: Педофилы из ЦРУ

"Баззфид" опубликовал результаты расследования о педофилах из ЦРУ, большая часть из которых так и не была привлечена к серьезной ответственности.

Педофилы из ЦРУ

За последние 14 лет Центральное разведывательное управление тайно собрало достоверные доказательства того, что не менее 10 его сотрудников и подрядчиков совершали сексуальные преступления с участием детей.

Хотя большинство этих дел было передано прокурорам США для судебного преследования, только одному из них было предъявлено обвинение в совершении преступления. Прокуроры отправили остальные дела обратно в ЦРУ для внутреннего рассмотрения, а это означает, что немногие из них столкнулись с какими-либо последствиями, кроме возможной потери работы и допуска к безопасности. Это знаменует собой разительное отклонение от того, как преступления на сексуальной почве с участием детей рассматриваются другими федеральными агентствами, такими как Министерство внутренней безопасности и Управление по борьбе с наркотиками . Инсайдеры ЦРУ говорят, что агентство сопротивляется преследованию своих сотрудников, опасаясь, что дела раскроют государственную тайну.

У одного сотрудника был половой контакт с 2-летним и 6-летним ребенком. Его уволили. Второй сотрудник купил три видео откровенно сексуального характера с участием молодых девушек, снятых их матерями. Он ушел в отставку. По оценкам третьего сотрудника, во время работы в агентстве он просмотрел до 1400 изображений детей с сексуальным насилием. В записях не говорится, какие действия ЦРУ предприняло против него. Контракт с подрядчиком, который устроил секс с агентом ФБР под прикрытием, выдававшим себя за ребенка, был аннулирован.

Только одному из лиц, упомянутых в этих документах, было предъявлено обвинение в совершении преступления. В этом случае, как и в единственном ранее известном случае обвинения сотрудника ЦРУ в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей, этот сотрудник также находился под следствием по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными материалами.

ЦРУ не ответило на подробные вопросы, заявив только, что агентство «серьезно относится ко всем обвинениям в преступных проступках, совершаемых персоналом». Представитель Восточного округа штата Вирджиния, куда были направлены многие из уголовных дел, также не ответил на подробные вопросы, заявив, что округ «серьезно относится к своей ответственности по привлечению к ответственности служащих федерального правительства, которые нарушают федеральный закон в пределах нашей юрисдикции».

Четыре бывших чиновника, знакомых с тем, как работают внутренние расследования в спецслужбах, рассказали BuzzFeed News, что есть много причин, по которым прокуратура может не возбуждать уголовное дело. Один из них, знакомый с работой Управления Генерального инспектора ЦРУ, сказал, что агентство обеспокоено тем, что в случае уголовного дела оно может потерять контроль над конфиденциальной информацией.

Бывший чиновник, который просматривал рассекреченные отчеты генерального инспектора, охарактеризовал обеспокоенность юристов ЦРУ следующим образом: «Мы не можем позволить этим людям давать показания, их могут непреднамеренно заставить раскрыть источники и методы».

Чиновник, отметивший, что у агентства была проблема с изображениями жестокого обращения с детьми на протяжении десятилетий, сказал, что понимает необходимость защиты «конфиденциальных и секретных акций». Однако «за преступления определенного класса, будь то спецслужба или нет, вам просто нужно выяснить, как преследовать этих людей».

Сексуальные преступления с участием детей, включая просмотр изображений жестокого обращения, были обнаружены другими агентствами, которые обрабатывают конфиденциальную информацию. В отчете от ноября 2009 года министерство обороны признало, что такие изображения были у десятков сотрудников или подрядчиков Пентагона. В 2014 году генеральный инспектор разведывательного сообщества обнаружил, что два чиновника из Национального разведывательного управления, которое наблюдает за американскими шпионскими спутниками, подтвердили, что просматривали изображения сексуального насилия над детьми во время проверок на полиграфе.

На симпозиуме в 2016 году Дэниел Пейн, высокопоставленный сотрудник службы безопасности Пентагона, сказал, что после проверки компьютеров рабочих «количество детского порно, которое я вижу, просто невероятно».

В откровениях жестокого обращения с детьми , взяты из беспрецедентного выпуска отчетов Управления ЦРУ Генерального инспектора.

BuzzFeed News получил доступ к этим документам после десятилетнего преследования, которое включало 13 запросов на публичные записи и три отдельных иска по Закону о свободе информации .

Эти запросы, самые ранние из которых относятся к 2012 году, касались расследований, закрытых Управлением генерального инспектора, которое действует независимо от агентства и проверяет неправомерные действия сотрудников или подрядчиков.

Новые запросы подавались каждый последующий год. Сначала ЦРУ не ответило на запросы; затем он сказал, что на предоставление каких-либо документов потребуются годы. За этими запросами последовали судебные процессы в 2014, 2015 и 2020 годах, и агентство начало переговоры о том, какие документы выпускать. Пандемия коронавируса задержала процесс на год, но агентство наконец начало публиковать документы в марте, а окончательный набор будет выпущен в декабре.

Среди более 3000 страниц, охватывающих период с 2004 по 2019 год, есть большие и маленькие расследования, связанные с нарушениями выставления счетов подрядчиками, шпион, который потратил время на посещение заграничного «джентльменского клуба», и сотрудник, который использовал государственные компьютерные системы для перепродажи более чем 700 наименований на дворовых распродажах.

В предыдущих новостях освещались и другие сообщения, такие как участие ЦРУ в производстве фильма про пытки заключенных, содержащихся в черных тюрьмах, и проводившаяся десятилетиями операция в Перу , приведшая к смерти миссионера.

Более свежие сообщения показывают, что в октябре 2018 года сотрудница ЦРУ подверглась расследованию за использование компьютерных систем и баз данных агентства для проведения «неофициального обыска» своего брата, и что генеральный инспектор обосновал утверждения в меморандуме от января 2018 года о том, что другой сотрудник ЦРУ нарушил Закон о Хетче. , что ограничивает политическую активность государственных служащих в исполнительной власти.

Документы также раскрывают картину случаев сексуального насилия, когда внутренние следователи обнаружили доказательства сексуальных преступлений с участием детей, но федеральные прокуроры не выдвинули никаких обвинений.

Как это типично для разведывательных документов, записи были сильно отредактированы. Среди скрытой информации – имена обвиняемых сотрудников и подрядчиков, а также подробности их работы в ЦРУ. Агентство ссылается на соображения конфиденциальности, национальную безопасность и федеральный закон, который освобождает ЦРУ от раскрытия деталей своей деятельности.



Сильно отредактированный отчет генерального инспектора ЦРУ

«Незнание личностей подозреваемых является препятствием для выявления этих случаев и причин отклонения», – сказал представитель Восточного округа Вирджинии.

Из 10 фигурантов, которых обнаружил генеральный инспектор, совершили сексуальные преступления с участием детей, пятеро были уволены или уволились. Четверо других были переданы в отдел кадров или в Управление безопасности, которое расследует секретные утечки и отвечает за безопасность объектов ЦРУ.

Исход одного случая – в котором 10 изображений сексуального насилия над детьми были обнаружены на компьютере ЦРУ, оставленном без присмотра – неизвестен. Сотрудник, которому было назначено это устройство, сказал, что переключал компьютеры, находясь за границей. Он отрицал, что использовал его для просмотра подобных материалов.

В одиннадцатом случае в ноябре 2016 года генеральный инспектор получил жалобу на то, что сотрудник использовал государственный компьютер для просмотра изображений сексуального насилия над детьми. Хотя следователи не смогли подтвердить это обвинение, они обнаружили, что он проявлял «постоянный интерес и характер [отредактированных] разговоров, связанных с сексуальными действиями между взрослыми и несовершеннолетними».

Генеральный инспектор предупредил сотрудников службы безопасности и Управление науки и технологий, поскольку обвинение поднимало «потенциальные проблемы с безопасностью и подотчетностью». Подробная информация о том, как было разрешено дело, и о любых штрафах, с которыми столкнулся сотрудник, отредактированы.

Помимо обработки этих дел ЦРУ, остаются вопросы о том, почему американские прокуроры предпочли никому не предъявлять обвинения, даже если они, казалось, располагали значительными доказательствами.

Прокуратура обычно имеет широкие полномочия при возбуждении уголовного дела. Они могут счесть доказательства слишком старыми или слабыми, учесть желание жертвы преступления продолжить судебное преследование и взвесить шансы убедить присяжных.

«Род занятий или работодатель подозреваемого не влияет на эту оценку», – сказал представитель прокуратуры США в Восточном округе Вирджинии. «Хотя мы не можем комментировать причины отклонения конкретных дел, мы очень серьезно относимся к любым утверждениям о том, что наши прокуроры отклонили потенциальное дело на основании неправильной оценки соответствующих факторов».

Похоже, что по крайней мере половина расследований сексуального насилия началась с признаний. В документах не указываются обстоятельства, связанные с этими заявлениями, или возникли ли они во время изнурительных «полномасштабных» проверок на детекторе лжи, которые могут исследовать каждую часть жизни сотрудников ЦРУ и подрядчиков.

Во время этих просмотров, как сказал BuzzFeed News один бывший сотрудник разведки, кандидат нередко признается в незаконном поведении, чтобы доказать, что он не лжет – только позже он понимает, что его заявление могло упустить их шанс работать в агентстве. и даже подвергнуть их опасности.

Такие заявления направляются генеральному инспектору, который затем пытается собрать доказательства, подтверждающие факт преступления. Но это дает субъекту время стереть или уничтожить доказательства, сказал бывший чиновник.

Именно это произошло в январе 2010 года, когда подрядчик ЦРУ зашел в чат, используя IP-адрес агентства, и потребовал секса от агента ФБР, изображающего из себя ребенка. Подрядчик признал свою одержимость изображениями сексуального насилия над детьми, но к тому времени, когда генеральный инспектор получил ордер на обыск и изъял компьютер мужчины, кто-то «удалил жесткие диски и выбросил их», согласно отчетам.



Выдержка из отчета ЦРУ ИГ.

Другой сотрудник ЦРУ подписал письменные показания, в которых признался, что использовал правительственный ноутбук для просмотра фотографий и видеозаписей девочек в возрасте 10 лет, подвергшихся насилию со стороны «парня постарше».

Сотрудник признал, что впервые начал искать изображения сексуального насилия над детьми, когда учился в колледже, и просмотрел их 1400 во время работы в агентстве. Он сказал следователям ЦРУ, что ему «искренне жаль», но также сказал, что «он не понимал, что доступ к детской порнографии является нарушением политики агентства, пока он не прошел курс по информационной безопасности».

Однако, когда генеральный инспектор изучил компьютеры этого человека, таких изображений не было видно. Федеральный прокурор отказался предъявить этому человеку обвинение в «привлечении к административной ответственности» ЦРУ. Рекомендация совета по кадрам отредактирована.

В ходе расследования, завершившегося в августе 2009 года, чиновник с допуском к системе безопасности признал, что имел сексуальный контакт с двумя девочками в возрасте 2 и 6 лет и скачивал запрещенные изображения во время работы на ЦРУ. Генеральный инспектор начал широкое расследование и попытался установить личность жертв.

Следователи обнаружили, что он «широко» загрузил материалы оскорбительного содержания, такие как 63 видео с участием детей в возрасте от 8 до 16 лет. Мужчина регулярно использовал правительственный Wi-Fi для загрузки материалов, распространял их среди других и возвращал фотографии в США после того, как он вернулся из зарубежной поездки.

Несмотря на признания и доказательства, которые следователи обнаружили на его устройствах, прокуратура Восточного округа Вирджинии отказалась возбуждать уголовное дело. Они сказали генеральному инспектору, что существуют «проблемы с заражением» – термин, который иногда используется для обозначения неправильно использованных доказательств. Адвокаты также заявили, что девушки на этих видео не были «ранее выявленными жертвами детской порнографии», что затрудняет доказательство того, что они несовершеннолетние.

Напротив, в двух известных случаях, которые привели к возбуждению уголовного дела, обе стороны также были обвинены в серьезных преступлениях, связанных с секретной информацией.

Согласно отчету генерального инспектора от 6 августа 2013 г., расследование подрядчика ЦРУ, подозреваемого в хранении изображений сексуального насилия над детьми, выявило секретные материалы, хранящиеся на его личном жестком диске, и «многочисленные технические документы, связанные с системами ЦРУ». на своем ноутбуке. Подрядчика уволили и лишили допуска к службе безопасности. Позже он признал себя виновным по обвинению в жестоком обращении с детьми и зарегистрировался как сексуальный преступник. В отчете говорится, что подрядчику был вынесен приговор, но детали, вместе с его именем, были отредактированы.

В другом случае инженер-программист ЦРУ Джошуа Шульте был обвинен в 2018 году в хранении изображений сексуального насилия над детьми в рамках гораздо более крупного расследования крупнейшей утечки секретной информации в истории агентства. Документы, известные как Vault 7 и опубликованные WikiLeaks, раскрывают секретные инструменты, которые ЦРУ использовало для взлома компьютеров. Было возбуждено уголовное дело по Закону о шпионаже.

Шульте предстает перед отдельным судом по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Он не признал себя виновным.

https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/cia-employees-sex-crimes-children-secret-files-foia – цинк

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