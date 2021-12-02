Мнение: Сессия ВОЗ

Чрезвычайная сессия ВОЗ завершила работу. На ней приняты два ключевых решения: создана переговорная площадка (так называемый межправительственный переговорный орган МППО), который должен подготовить и согласовать конвенцию под условным названием «Пандемическое соглашение». Первое совещание должно пройти не позднее 1 марта 22 года. Рабочий документ должен быть подготовлен не позднее 1 августа 22 года.

Второе решение — принятие конвенции должно произойти к маю 24 года.

По своей важности и значению это решение стоит наравне с тремя основополагающими концепциями, которые и создали существующую (пока еще) современную картину мирового порядка: концепция суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга (Вестфальская система), баланс сил (Венская система) и разделение сфер влияния (Ялтинско-Потсдамская система).

Эти три концепции сформировали так называемую «старую нормальность», которая должна быть заменена «нормальностью новой».

Как правило, все конференции, на которых принимались соответствующие концепции, проводились победителями в войне. Они же и навязывали новые правила побежденным. Сегодня ситуация менее определённа: пока нет очевидных победителей, но конференция уже запущена. Времени слишком мало, чтобы действовать прежним порядком.

Внешние контуры будущего мирового порядка теперь будут существенным образом переформатированы. Национальные государства вынужденно сдают свои полномочия и функционал, перераспределяя его в сторону международных бюрократических структур, которые из площадок для выработки консенсусных решений теперь превращаются в полноценных субъектов международных отношений. При этом особо не скрывается, что международные бюрократические структуры — это фактически подконтрольные глобальным корпорациям департаменты, проводящие их решения.

В любом случае балансы меняются, и до 24 года придется согласовать их перераспределение. Национальный суверенитет превращается если не в фикцию, то в нечто иное. В определенном смысле история сделала оборот, и теперь помимо государств, акторами процесса будут выступать корпоративные структуры. Чем-то это напоминает средневековую Европу или если угодно, то мир Вестероса и Эссоса, где могущественные корпоративные кланы сопоставимы по своему влиянию и значению с государствами. Это, конечно, будет специфическое Средневековье — с интернетом и атомным оружием, но в социальном смысле разницы не будет никакой.

До 24 года население основных стран нового мира должно быть оттренировано и загнано в свои цифровые бараки, а неподдающиеся — тем или иным способом отсечены и выброшены из нового мирового порядка. А по возможности и устранены физически. Ограничение по времени поставлено достаточно жестко, что вполне логично — невозможно долго переходить от одной системы к другой.

Здесь, видимо, и кроется шанс для тех, кто не готов переходить к новому порядку. Те территории, которые сумеют выдержать и не перейти в новый мир как единое целое, окажутся выброшенными из него, а далее всё будет зависеть только от них: либо они сумеют сформировать свой собственный, отличный от нового порядка, проект развития (и, естественно, отстоять его), либо они будут фрагментированы и превратятся даже не в периферию этого порядка, а окажутся в зоне хаоса вблизи него. Сточной канавы нового мира.

Понятно, почему Кремль так рвется в «новую нормальность» – своего собственного проекта у путинских бандитов не было, нет и не будет, а исчезать в небытие им точно не хочется. Поэтому — на любых ролях, только возьмите. Отсюда и их рвение в вопросах насаждения стандартов «новой нормальности» в нашей стране.

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